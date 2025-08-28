Bank of America réitère sa recommandation 'achat' sur Nvidia avec un objectif de cours relevé à 235 dollars, au lendemain de la publication par le spécialiste des puces pour l'IA de ses résultats de deuxième trimestre comptable.
Le broker juge le groupe solidement positionné dans le domaine des responsable de compte technique (TAM) pour l'infrastructure d'IA, à la croissance la plus rapide, et voit pour son BPA la possibilité d'atteindre les dix dollars à horizon de l'année 2027.
BofA apprécie la montée en puissance de Blackwell Ultra, actuellement à 1.000 racks par semaine (soit 39 milliards de dollars de ventes par trimestre) et en accélération, ainsi que le redressement de la marge brute et des opportunités dans les réseaux.
Publié le 28/08/2025 à 16:20
