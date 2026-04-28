Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre 2026 de 296 millions d'euros, en croissance organique de 3,1% sur un an. Les effets de change ont eu un impact négatif de plus de 17 MEUR, principalement liés à l'appréciation de l'euro face au dollar US et au Renminbi chinois sur la période par rapport au premier trimestre 2025. Les augmentations de prix sont autour de 2%.
L'expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés indique l'Amérique du Nord affiche une solide croissance organique de 8,2%. Cette croissance est tirée par la distribution électrique qui bénéficie de fortes croissances liées aux data centers. L'aéronautique est également en forte croissance et dans une moindre mesure, l'éolien.
L'Europe est en légère baisse, à 3,2% en organique. Cette évolution s'explique par un niveau faible de facturations dans la chimie, comparé à des facturations importantes au premier trimestre 2025. Les autres marchés sont globalement en croissance, comme le marché des semi-conducteurs SiC ou les marchés de l'électrique, tout particulièrement en France et en Italie.
En Asie, les ventes du groupe sont en légère croissance de 1,9%. La croissance a été particulièrement significative en Inde et en Corée, grâce à la dynamique des marchés ferroviaire, du stockage d'énergie et des semi-conducteurs. En revanche, la Chine est en net retrait en raison du faible niveau des ventes en solaire et pour la chimie.
Enfin, l'activité dans le reste du monde est soutenue, en particulier au Brésil sur les marchés du ferroviaire et de l'hydroélectricité.
Restant attentif aux évolutions de l'environnement macro-économique mondial, Mersen confirme ses objectifs pour l'année 2026.
La croissance organique devrait être comprise entre 2 et 6%, avec une croissance au second semestre plus dynamique qu'au premier
La marge d'EBITDA courant est attendu à 16% du chiffre d'affaires +/- 50 points de base.
La marge opérationnelle courante est anticipé à 8,5 % du chiffre d'affaires +/- 50 points de base, intégrant une hausse encore importante des amortissements
Ses investissements industriels devraient se situer entre 90 et 100 MEUR, en net recul par rapport à 2025.
Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- advanced materials (51,7%) : équipements anticorrosion en graphite (n° 1 mondial), balais et porte-balais pour moteurs électriques industriels (n° 1 mondial) et applications à hautes températures du graphite isostatique (n° 2 mondial) ;
- electrical power (48,3%) : solutions pour la gestion de l'énergie (essentiellement pour l'électronique de puissance ; n° 1 mondial des fournisseurs de composants passifs pour l'électronique de puissance), la protection et le contrôle électrique (n° 2 mondial des fusibles industriels) et le captage de courant pour le ferroviaire (n° 1 mondial).
A fin 2025, le groupe dispose de 54 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,2%), Europe (24,5%), Amérique du Nord (43%), Asie-Pacifique (20,9%) et autres (3,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.