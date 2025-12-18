Oddo BHF abaisse son objectif de cours sur Dassault Systèmes

Tout en réitérant son opinion "neutre" sur Dassault Systèmes, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 30 à 28 euros, anticipant une publication du 4e trimestre "en demi-teinte" et jugeant que "la prudence reste de mise pour 2026, à ce stade".

Le bureau d'études ajuste peu ses chiffres, "qui étaient déjà prudents", pour l'éditeur de logiciels, avec une révision de ses BPA (-1% sur 2026) qui "repose surtout sur la prise en compte du développement défavorable des devises".



Si son objectif de cours recèle un potentiel de hausse de 20% "qui pourrait paraitre attractif à première vue", Oddo BHF pointe un upside moyen nettement supérieur (50%) sur des pairs comme SAP, Nemetschek ou Sage, pour lesquels il est à "surperformance".



"Notamment, en termes de FCF yield (3,7% en prospectif sur 12 mois contre 3,6% pour les pairs), Dassault Systèmes n'affiche pas un discount suffisamment attractif pour compenser le manque de momentum à court terme", ajoute l'analyste.