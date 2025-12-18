Oddo BHF abaisse son objectif de cours sur Dassault Systèmes
Tout en réitérant son opinion "neutre" sur Dassault Systèmes, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 30 à 28 euros, anticipant une publication du 4e trimestre "en demi-teinte" et jugeant que "la prudence reste de mise pour 2026, à ce stade".
Le bureau d'études ajuste peu ses chiffres, "qui étaient déjà prudents", pour l'éditeur de logiciels, avec une révision de ses BPA (-1% sur 2026) qui "repose surtout sur la prise en compte du développement défavorable des devises".
Si son objectif de cours recèle un potentiel de hausse de 20% "qui pourrait paraitre attractif à première vue", Oddo BHF pointe un upside moyen nettement supérieur (50%) sur des pairs comme SAP, Nemetschek ou Sage, pour lesquels il est à "surperformance".
"Notamment, en termes de FCF yield (3,7% en prospectif sur 12 mois contre 3,6% pour les pairs), Dassault Systèmes n'affiche pas un discount suffisamment attractif pour compenser le manque de momentum à court terme", ajoute l'analyste.
Dassault Systèmes SE est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- logiciels (90,3%) : logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D destinés aux marchés de la mécanique générale, de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation, de l'électricité et de l'électronique, et de la conception d'usines et de la construction navale. En outre, le groupe propose des services de mises à jour et de support technique ;
- services (9,7%) : services de conseil technologique et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,9%), Allemagne (4,9%), Europe (10,8%), Etats-Unis (48,9%), Amériques (1,2%), Japon (6,4%) et Asie (11,9%).
