Oddo BHF confirme son conseil 'neutre' sur le titre Interparfums, avec un objectif de cours abaissé de 34 EUR à 27 EUR. L'analyste estime que l'année 2026 présente un profil inférieur aux attentes, avec un contexte économique défavorable, peu de lancements majeurs et un effet de change pénalisant. Le groupe anticipe également la fin de la licence Boucheron, un impact des 'tariffs' US et un marché de la parfumerie en ralentissement, le CEO évoquant une progression américaine annuelle limitée à 3,9%. Le bureau d'études souligne ensuite que les investissements de préparation aux lancements 2027 pèseront sur 2026, le CEO indiquant privilégier le développement des parts de marché plutôt que le maintien d'une MOP supérieure à 20%. 'Au final, nous avons ajusté nos projections : -1,6%/-6% sur notre CA 25e et 26e / -1%/-9% sur notre ROC 25e et 26e, avec une parité EUR/$ à 1,18', souligne le broker. Oddo BHF pointe une valorisation qui devient modeste mais estime que le momentum reste défavorable, jugeant qu'il faudra probablement '6-9 mois' avant une visibilité meilleure, le marché devant se projeter sur 2027.
Interparfums est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums de luxe. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits :
- parfums : marques Jimmy Choo, Montblanc, Coach, Lacoste, Lanvin, Rochas, Karl Lagerfeld, Van Cleef & Arpels, Kate Spade, Boucheron, Moncler ;
- articles de mode pour femmes et hommes : marque Rochas.
La commercialisation des produits est assurée au travers des parfumeries, des chaînes franchisées et des grands magasins en France, et par le biais de sociétés importatrices, d'aéroports et de compagnies aériennes à l'international.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6%), Europe (27%), Amérique du Nord (38%), Asie (14%), Amérique du Sud (8%), Moyen Orient (6%) et Afrique (1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.