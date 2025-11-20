Oddo BHF abaisse son objectif de cours sur Interparfums

Oddo BHF confirme son conseil 'neutre' sur le titre Interparfums, avec un objectif de cours abaissé de 34 EUR à 27 EUR. L'analyste estime que l'année 2026 présente un profil inférieur aux attentes, avec un contexte économique défavorable, peu de lancements majeurs et un effet de change pénalisant. Le groupe anticipe également la fin de la licence Boucheron, un impact des 'tariffs' US et un marché de la parfumerie en ralentissement, le CEO évoquant une progression américaine annuelle limitée à 3,9%. Le bureau d'études souligne ensuite que les investissements de préparation aux lancements 2027 pèseront sur 2026, le CEO indiquant privilégier le développement des parts de marché plutôt que le maintien d'une MOP supérieure à 20%.

'Au final, nous avons ajusté nos projections : -1,6%/-6% sur notre CA 25e et 26e / -1%/-9% sur notre ROC 25e et 26e, avec une parité EUR/$ à 1,18', souligne le broker. Oddo BHF pointe une valorisation qui devient modeste mais estime que le momentum reste défavorable, jugeant qu'il faudra probablement '6-9 mois' avant une visibilité meilleure, le marché devant se projeter sur 2027.