Oddo BHF ajuste son objectif de cours sur Accenture

Oddo BHF maintient son opinion "neutre" sur Accenture avec un objectif de cours ajusté de 296 à 298 dollars, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations de BPA de 1% pour 2026 et 2027, au lendemain des résultats du 1er trimestre.

Jugeant que les objectifs d'Accenture pour le 2e trimestre semblent excessivement prudents, le bureau d'études se positionne désormais en haut de fourchette de la croissance pour le trimestre en cours et pour l'exercice 2026.



"La société est désormais dans une meilleure dynamique en termes de croissance, mais cela semble déjà pris en compte en termes de valorisation, sachant que les charges exceptionnelles sont supérieures aux attentes", estime l'analyste.



Oddo BHF ajoute privilégier Capgemini ("surperformance") qui affiche selon lui "une valorisation nettement plus faible (moins de 10 fois pour le VE/EBIT prospectif 12 mois) pour une croissance similaire".