Oddo BHF ajuste son objectif de cours sur Hermès

Oddo BHF maintient son conseil à Neutre sur le titre mais ajuste son objectif de cours à 2 200 E (contre 2 264 E). L'analyste indique que la valorisation du titre laisse toujours peu de latitude. Le titre reste selon lui toujours hautement valorisé malgré sa relative sous performance sur 2025 (il a perdu 8.6% sur l'exercice pour un secteur luxe à +1.4%).



L'analyste ajuste modérément son objectif pour refléter la légère baisse de ses prévisions et surtout des paramètres de marché.



"Nous ne décelons pas, dans nos échanges avec la société, d'éléments nous amenant à modifier nos prévisions actuelles en matière de croissance organique sur le T4 (nous attendons c.+8%) ou de marge EBIT 2025 (nous avons 39.8%)" souligne Oddo BHF.



"Nous comprenons que le Japon, la zone Amériques et l'Europe hors France sont restées dynamiques sur le T4, l'Asie Pacifique confirme une reprise à rythme modéré, la France enfin devrait voir sa performance un peu impactée ce trimestre par la décrue observée en Parfums (déstockage et absence de lancements continuent à peser). Le groupe réitère tabler sur une croissance annuelle 2025 en Maroquinerie proche des 12.6% observés à 9 mois" indique le bureau d'analyse.



Oddo BHF estime également que l'évolution défavorable des devises devrait cependant entraîner un effet négatif plus fort que les c.5 pt observés au T3, au T4.



"Au global, notre impression à ce stade est que la performance du groupe au T4 devrait être restée honorable en absolu mais sans doute en retrait par rapport aux +9.6% observés au T3 sous l'effet d'une base de comparaison plus difficile que la moyenne".



"Notre prévision pour 2026 reflète une division Maroquinerie à +11% à tcc (soit +7% volume et +4% prix) et une croissance à tcc pour le reste du groupe à +7.8% (soit +3.8% volume après une baisse de -2.2% reflétée dans notre prévision 2025 et +4% prix)" rajoute Oddo BHF en conclusion de son étude.