Oddo BHF réduit son objectif de cours sur Lanson-BCC

Oddo BHF réaffirme son opinion "neutre" sur Lanson-BCC avec un objectif de cours réduit de 38 à 36 euros, dans le sillage d'un abaissement de prévisions en amont de la publication du CA prévue le 29 janvier (après Bourse).

Le bureau d'études abaisse ainsi ses prévisions de CA et ROC 2025 de 2% : il table sur une stabilité du CA, impliquant un 2e semestre en baisse de 2,8% (après +4,8% au 1er semestre). Il réduit aussi ses BPA 2025 et 2026 de respectivement 3% et 5%.



"Le marché reste fragile et davantage compétitif avec des opérations promotionnelles et des baisses de prix (notamment à l'international) pour réduire les stocks, ce qui pèse à court terme sur les volumes de Lanson-BCC", estime l'analyste.



"Nous serons attentifs aux commentaires du groupe sur le détail des synergies espérées avec la marque Hiedsieck Monopole et le risque de cannibalisation des autres marques de la GD", poursuit Oddo BHF.