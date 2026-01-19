Oddo BHF réduit son objectif de cours sur Lanson-BCC
Oddo BHF réaffirme son opinion "neutre" sur Lanson-BCC avec un objectif de cours réduit de 38 à 36 euros, dans le sillage d'un abaissement de prévisions en amont de la publication du CA prévue le 29 janvier (après Bourse).
Le bureau d'études abaisse ainsi ses prévisions de CA et ROC 2025 de 2% : il table sur une stabilité du CA, impliquant un 2e semestre en baisse de 2,8% (après +4,8% au 1er semestre). Il réduit aussi ses BPA 2025 et 2026 de respectivement 3% et 5%.
"Le marché reste fragile et davantage compétitif avec des opérations promotionnelles et des baisses de prix (notamment à l'international) pour réduire les stocks, ce qui pèse à court terme sur les volumes de Lanson-BCC", estime l'analyste.
"Nous serons attentifs aux commentaires du groupe sur le détail des synergies espérées avec la marque Hiedsieck Monopole et le risque de cannibalisation des autres marques de la GD", poursuit Oddo BHF.
Lanson-BCC est un groupe de huit Maisons de Champagne, reconnues pour leurs vins et bénéficiant de clientèles complémentaires :
- Champagne Lanson (Reims) : vendu à 87% à l'international ;
- Champagne Chanoine Frères (Reims) : vendu en grande distribution, connu pour sa Cuvée Tsarine ;
- Champagne Boizel (Epernay) : diffusé en BtoC en France et présent à l'international en réseaux traditionnels ;
- Champagne De Venoge (Epernay) : vendu en distribution sélective ;
- Champagne Besserat de Bellefon (Epernay) : distribué en réseaux traditionnels ;
- Champagne Philipponnat (Mareuil sur Aÿ) : propriétaire du Clos des Goisses, vendu en distribution sélective ;
- Maison Burtin (Epernay) : fournisseur de la grande distribution européenne et producteur du Champagne Alfred Rothschild ;
- Domaine Alexandre Bonnet (Les Riceys) : propriétaire d'un vaste vignoble, vendu en réseaux traditionnels.
