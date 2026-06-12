Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur CaixaBank avec un objectif de cours porté de 13,1 à 13,8 EUR, une cible qui recèle un potentiel de progression de l'ordre de 20% pour le titre de la banque espagnole, contre moins de 10% pour sa couverture sectorielle.
"Après un solide parcours boursier (+10% depuis le début de l'année et +56% sur un an, contre +1% et +33% respectivement pour l'indice SX7E), la question du potentiel de rerating sur le titre CaixaBank peut légitimement se poser en dépit de fondamentaux solides", reconnaît l'analyste.
Le bureau d'études considère néanmoins que le dossier "reste une belle equity story bancaire à ce stade : forte rentabilité, capital solide, excellente qualité d'actifs, retour à l'actionnaire intéressant et exposition favorable à l'Espagne".
"Il reste bien un potentiel de rerating additionnel à court terme, articulé autour des axes suivants : révisions positives des NII, SBB additionnel, confirmation dans la durée de la perspective de RoTE vers 20% et résilience de la macroéconomie espagnole", poursuit Oddo BHF, qui relève ses estimations de résultat net de 2% en moyenne sur 2026-2028.
CaixaBank, S.A. est un groupe de services financiers organisé autour de 2 pôles d'activités :
- activités bancaires et assurance : banque de détail, banque d'affaires, banque de marché, etc. ;
- autres : notamment activité de prise de participations.
A fin 2025, le groupe gère 467,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 390,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 4 552 agences implantées essentiellement en Espagne, et par le biais de 17 bureaux de représentation dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.