Oddo BHF remonte sa cible sur CaixaBank

Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur CaixaBank avec un objectif de cours porté de 13,1 à 13,8 EUR, une cible qui recèle un potentiel de progression de l'ordre de 20% pour le titre de la banque espagnole, contre moins de 10% pour sa couverture sectorielle.

"Après un solide parcours boursier (+10% depuis le début de l'année et +56% sur un an, contre +1% et +33% respectivement pour l'indice SX7E), la question du potentiel de rerating sur le titre CaixaBank peut légitimement se poser en dépit de fondamentaux solides", reconnaît l'analyste.



Le bureau d'études considère néanmoins que le dossier "reste une belle equity story bancaire à ce stade : forte rentabilité, capital solide, excellente qualité d'actifs, retour à l'actionnaire intéressant et exposition favorable à l'Espagne".



"Il reste bien un potentiel de rerating additionnel à court terme, articulé autour des axes suivants : révisions positives des NII, SBB additionnel, confirmation dans la durée de la perspective de RoTE vers 20% et résilience de la macroéconomie espagnole", poursuit Oddo BHF, qui relève ses estimations de résultat net de 2% en moyenne sur 2026-2028.