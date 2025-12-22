Oddo BHF remonte son objectif de cours sur BBVA

Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur BBVA avec un objectif de cours porté de 19,2 à 21,8 euros, "au regard des perspectives/fondamentaux solides du groupe, ainsi que des perspectives standalone prometteuses en matière de retour à l'actionnaire)".

Suite à un point avec les relations investisseurs du groupe en fin de semaine passée, le bureau d'études a identifié des éléments suggérant une révision à la hausse de ses anticipations de résultat net à horizon 2028 (+8% en moyenne), ce qui "vient conforter son approche positive quant aux objectifs moyen terme (2028) du groupe".



"Par ailleurs le newsflow récent valide un peu plus la perspective d'amélioration significative en matière de retour à l'actionnaire comme résultante de l'échec plus tôt cette année de l'offensive M&A sur Banco Sabadell", ajoute l'analyste.



Selon Oddo BHF, BBVA présente en outre "toujours une valorisation intéressante", mettant ainsi en avant un RoE (rendement des capitaux propres) attendu en 2027 supérieur à 20% (c'est à dire environ 700 points de base de plus que la moyenne sectorielle).