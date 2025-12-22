Oddo BHF remonte son objectif de cours sur BBVA
Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur BBVA avec un objectif de cours porté de 19,2 à 21,8 euros, "au regard des perspectives/fondamentaux solides du groupe, ainsi que des perspectives standalone prometteuses en matière de retour à l'actionnaire)".
Publié le 22/12/2025 à 09:37
"Par ailleurs le newsflow récent valide un peu plus la perspective d'amélioration significative en matière de retour à l'actionnaire comme résultante de l'échec plus tôt cette année de l'offensive M&A sur Banco Sabadell", ajoute l'analyste.
Selon Oddo BHF, BBVA présente en outre "toujours une valorisation intéressante", mettant ainsi en avant un RoE (rendement des capitaux propres) attendu en 2027 supérieur à 20% (c'est à dire environ 700 points de base de plus que la moyenne sectorielle).