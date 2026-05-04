Oddo BHF remonte son objectif de cours sur CaixaBank

Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur CaixaBank et remonte son objectif de cours de 12 à 13,1 EUR dans le sillage d'estimations de résultat net relevées sur la période 2026-28 (+4% en moyenne), après la présentation des résultats trimestriels jeudi dernier.

"CaixaBank publie des chiffres du 1er trimestre 2026 solides et validant un peu plus l'évolution favorable de son opérationnel et sa robustesse bilancielle dans le cadre de son actuel plan stratégique à moyen terme (horizon 2027)", juge ainsi l'analyste.



Pointant aussi des guidances annuelles "confortées (voire légèrement upgradées sur le RoTE)", il salue le profil "best in class" du groupe en matière de diversification de la top-line (point clé de différenciation intra sectorielle) et les solides perspectives macro en zone ibérique.



En dépit d'un parcours boursier solide, Oddo BHF pense que "le momentum opérationnel soutenu (et soutenable) devrait permettre une poursuite du rerating à court terme", et que la valorisation du groupe bancaire espagnol reste abordable.