Oddo BHF remonte son objectif de cours sur CaixaBank
Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur CaixaBank et remonte son objectif de cours de 12 à 13,1 EUR dans le sillage d'estimations de résultat net relevées sur la période 2026-28 (+4% en moyenne), après la présentation des résultats trimestriels jeudi dernier.
Publié le 04/05/2026 à 10:05
Pointant aussi des guidances annuelles "confortées (voire légèrement upgradées sur le RoTE)", il salue le profil "best in class" du groupe en matière de diversification de la top-line (point clé de différenciation intra sectorielle) et les solides perspectives macro en zone ibérique.
En dépit d'un parcours boursier solide, Oddo BHF pense que "le momentum opérationnel soutenu (et soutenable) devrait permettre une poursuite du rerating à court terme", et que la valorisation du groupe bancaire espagnol reste abordable.