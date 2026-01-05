Oddo BHF reste à surperformance sur Airbus

Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 236 euros sur Airbus Group, "un titre qui va bénéficier de l'amélioration progressive de la supply chain et du travail réalisé sur l'agilité de son outil industriel".

Si les livraisons ressortent globalement en ligne avec les attentes, le bureau d'études pense que le FCF ajusté pourrait apporter une surprise favorable compte tenu du dynamisme de fin d'année en termes de prises de commandes dans le civil comme dans le militaire.



"Nous tablons toujours sur un solide profil de croissance avec un TMVA 2025-28 des BPA de 24,1% et un FCF cumulé de 27,8 milliards d'euros, dont une part importante sera, selon nous, retournée aux actionnaires", pronostique l'analyste.



Le bureau d'études pointe aussi une valorisation "particulièrement attrayante" du constructeur aéronautique européen, avec un PE (ratio cours sur BPA) 2027 de 21 fois, un VE/EBIT de 15,4 fois et un FCF yield de 4,8%.