Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 236 euros sur Airbus Group, "un titre qui va bénéficier de l'amélioration progressive de la supply chain et du travail réalisé sur l'agilité de son outil industriel".
Si les livraisons ressortent globalement en ligne avec les attentes, le bureau d'études pense que le FCF ajusté pourrait apporter une surprise favorable compte tenu du dynamisme de fin d'année en termes de prises de commandes dans le civil comme dans le militaire.
"Nous tablons toujours sur un solide profil de croissance avec un TMVA 2025-28 des BPA de 24,1% et un FCF cumulé de 27,8 milliards d'euros, dont une part importante sera, selon nous, retournée aux actionnaires", pronostique l'analyste.
Le bureau d'études pointe aussi une valorisation "particulièrement attrayante" du constructeur aéronautique européen, avec un PE (ratio cours sur BPA) 2027 de 21 fois, un VE/EBIT de 15,4 fois et un FCF yield de 4,8%.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
Investisseur
Investisseur
Globale
Globale
Qualité
Qualité
