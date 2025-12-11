La banque centrale américaine s'est positionnée hier soir à peu près là où elle était attendue par le marché. La réaction primaire a donc été un soulagement, même si le tableau dépeint par les banquiers centraux laisse en suspens pas mal de questions pour 2026. Juste après, Oracle a gâché la fête en apportant de l'eau au moulin de ceux qui pensent que la thématique de l'IA est en surchauffe en Bourse.

La Fed a donc abaissé ses taux de 25 points, pour les ramener dans la fourchette 3,50 à 3,75%. Dans son discours, le président de l'institution a jugé cette décision équilibrée : elle répond aux préoccupations récentes sur le marché de l'emploi, sans obérer la capacité de la banque centrale à agir si des déséquilibres émergent des prochaines statistiques à venir. Jerome Powell a beaucoup insisté sur le positionnement adéquat de la Fed, en parallèle d'un relèvement de la prévision de croissance 2026 des Etats-Unis et d'anticipations relativement prudentes des membres du comité de politique monétaire sur la poursuite de l'assouplissement. Le marché a tiré une conclusion de ces trois clefs d'entrée : la banque centrale américaine ne devrait réduire ses taux qu'une seule fois l'année prochaine.

La Fed est précisément à l'endroit où le marché l'attendait, ce qui a fait retomber la légère pression qui pesait sur les indices récemment. Elle a en outre répondu à la tension palpable sur la liquidité en déployant un programme flexible d’achats de bons du Trésor, que certains économistes apparentent déjà à un mini-programme d'assouplissement quantitatif, un terme que les financiers adorent.

A Wall Street, le S&P 500 a gagné 0,7%, après une accélération pendant la conférence de presse de Powell. Le marché des actions a donc eu les éléments de réassurance qu'il appelait de ses vœux. Le dollar a reculé, mais modérément, signe que cette baisse de taux est perçue comme restrictive. Le marché obligataire s'est contenté de prendre acte : le rendement de la dette US à 10 ans est resté au-dessus de 4,1%. Comme j'en ai déjà parlé ici ces derniers jours, une baisse de taux est censée mécaniquement faire baisser ce rendement. Ce n'est pas le cas parce que le marché a compris que la Fed n'a pas l'intention de poursuivre la détente à court terme. Les membres du FOMC partagent en grande partie ce positionnement. La seule grosse dissonance vient du nouvel entrant Stephen Miran, qui a voté en faveur d'une baisse de taux de 50 points de base en décembre, et qui défend la position de la Maison Blanche sur la nécessité d'abaisser spectaculairement les taux. La décision a été prise à neuf voix contre trois, les deux autres votes dissidents plaidant pour un statu quo. Les membres non-votants ont pour leur part affiché, via leurs anticipations, une réticence marquée pour une baisse de taux.

Pour résumer le sentiment d'un très bon connaisseur de la politique monétaire : le marché a occulté le bellicisme manifeste d'une majorité de membres de la Fed en préférant se focaliser sur la conférence assez détendue de Jerome Powell, et en pariant que son remplacement en mai va amener davantage de baisse de taux.

La Fed-Fiesta a toutefois été gâchée par les chiffres publiés par Oracle après la clôture. Le groupe de Larry Ellison est dans la liste de vigilance des investisseurs depuis qu'il s'est lancé dans un vaste pivot vers l'IA, en dépensant des sommes faramineuses et en pratiquant une communication agressive sur les milliards d'engagements engrangés auprès de ses clients. Les revenus décevants de la division cloud du groupe montrent que le chemin à parcourir est encore long. La publication, qui a envoyé le titre en baisse de 11,5% hors séance, a contribué à tendre le marché de la dette d'Oracle, déjà particulièrement brûlant. De surcroît, elle renforce le sentiment ambiant qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de l'IA.

Côté Asie-Pacifique, Oracle a vite balayé la Fed. Le Japon, la Corée du Sud, la Chine et Taiwan reculent, plombées par leurs valeurs technologiques. L'Inde, souvent à contre-courant et l'Australie, dont le compartiment tech est maigre, parviennent à progresser modestement. Les indicateurs avancés occidentaux se sont retournés eux aussi. Ils sont très baissiers aux Etats-Unis et un peu moins en Europe.

Les temps forts économiques du jour

Quelques statistiques anciennes seront produites aux Etats-Unis cet après-midi, sur l'immobilier, l'emploi et le commerce extérieur. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Airbus : President Capital Management Corp maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 57 à 64 USD.

Aker Bp : JP Morgan passe de neutre à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 258 NOK à 226 NOK.

Alcon : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 79 CHF.

Anheuser-Busch Inbev : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 88 à 94 EUR.

Argenx : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1028 à 1248 USD.

Banco De Sabadell : Renta 4 SAB passe de sous revue à surperformance avec un objectif de cours de 3,78 EUR.

Bankinter : BNP Paribas passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours de 14,50 EUR.

Elekta : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 61 à 66 SEK.

Engie : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 22 à 25,70 EUR.

Essilorluxottica : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 296 à 339 EUR.

Evolution : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 1065 SEK à 630 SEK.

Iberdrola : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 17,60 à 19,20 EUR.

Kion Group : AlphaValue/Baader Europe démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 73 EUR.

Kitron : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 75 NOK à 80 NOK.

Lloyds Banking Group : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 97 GBX à 103 GBX.

LVMH : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 560 à 580 EUR.

Northumbrian Water : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 665 à 685 GBX.

Pernod Ricard : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 92 à 102 EUR.

RS GROUP : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 630 GBX à 747 GBX.

Serco Group : JP Morgan passe de notation suspendue à neutre avec un objectif de cours de 278 GBX.

Solvay : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 27 EUR à 26 EUR.

Var Energi : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 34 à 36 NOK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Essilorluxottica va collaborer avec la fondation Chips-IT dans les lunettes connectées.

Deux traitements de Sanofi (Qfitlia et Cablivi) approuvés en Chine dans les maladies hématologiques rares.

BBVA et Stellantis obtiennent le feu vert pour leur coentreprise de financement automobile en Argentine.

Aéroports de Paris veut investir 8,4 MdsEUR entre 2027 et 2034 pour s'adapter à l'accroissement du transport aérien.

Icade finalise la vente de son portefeuille de santé italien à BNP Paribas REIM pour 173 MEUR.

Valneva annonce des résultats positifs pour son vaccin contre le chikungunya chez les enfants lors de la phase II de ses essais cliniques.

Exosens et Theon remportent un contrat historique de 100 000 binoculaires Mikron, intégrant 200 000 tubes Exosens, pour une valeur totale d'environ 500 millions d'euros.

Argan acquiert 100 000 m2 d'entrepôts loués à Ferrero et Puma.

Nexity signe un accord avec GSE pour adresser le marché des centres de données.

Mersen réorganise sa direction.

Antin va racheter NorthC.

Tristan Imbert coopté administrateur indépendant chez EuroAPI.

L'AG de Claranova valide le transfert sur Euronext Growth.

L'intégrateur mexicain MegaFlux a choisi le système de batteries à haute énergie de Forsee Power pour équiper ses chaînes de traction électriques pour véhicules lourds.

Roctool signe une commande de 6 MEUR dans la défense.

Dolfines signe trois contrats pour 0,3 MEUR.

Genfit fait état d'une activité antitumorale "prometteuse" pour GNS561 en combinaison thérapeutique.

Predilife lève 0,8 MEUR net via des OCEANE 2030 qui la financent jusqu'en mai 2026.

Les principales publications du jour : Groupe LDLC, Innelec, Miliboo… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

BP Plc et Chevron en tête des enchères lors de la première vente de droits pétroliers et gaziers dans le Golfe du Mexique sous Trump.

Munich Re devrait dépasser les objectifs de sa stratégie 2025.

Les mesures de réduction des coûts prises par Porsche AG mettent en péril les emplois au siège allemand, selon le FT.

Eni présentera son plan stratégique 2026-2029 le 19 mars 2026.

Brunello Cucinelli prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, à taux de change constants, comprise entre +11 et +12%.

SGS annonce que son président Calvin Grieder quittera ses fonctions en 2026.

Deme remporte des contrats pour le parc éolien offshore BC-Wind en Pologne.

Basilea et Phare Bio développent un nouvel antibiotique.

Les principales publications du jour : LPP, Carl Zeiss, Schott Pharma…

D'Amérique du Nord

Oracle s'effondre de 11,5% hors séance après ses résultats trimestriels. Adobe et Chewy réagissent mollement aux leurs.

Pfizer va supprimer des centaines d'emplois en Suisse afin de réduire ses coûts, selon Bloomberg.

Donald Trump affirme qu’il s’opposera à un accord impliquant Warner Bros. Discovery si CNN n’en faisait pas partie, ce qui complique l’offre de Netflix.

Coca-Cola prépare le départ de son PDG James Quincey, remplacé fin mars par Henrique Braun.

Les principales publications du jour : Broadcom, Costco, Dollarama, Ciena, Lululemon…

D'Asie et d'ailleurs

MediaTek recule après des ventes inférieures aux attentes en novembre.

ZTE affirme rester en communication permanente avec le ministère américain de la Justice.

Daikin prévoit d'investir 163 millions de dollars dans un nouveau laboratoire de R&D aux Etats-Unis

Les principales publications du jour : néant…

