UBS reste à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 155 DKK (contre 183 DKK). Ce nouvel objectif laisse cependant un potentiel de hausse de 46% du titre.
'Nous estimons que le blocage de Revolutions et Sunrise aux États-Unis est inclus dans le prix' indique UBS.
L'absence de partenariat pour le projet Sunrise Wind prive Orsted d'environ 1,5 à 2 milliards USD de liquidités potentielles.
Rappelons qu'Orsted, touché par la suspension par l'administration Trump de son projet éolien offshore 'Revolution Wind' aux Etats-Unis a présenté le 11 août un plan d'augmentation de capital d'un montant de 60 milliards de couronnes.
Publié le 18/09/2025 à 13:27
