Orsted A/S figure parmi les principaux groupes énergétiques danois. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement, construction et exploitation de parcs éoliens offshore (73,9%) : 18,6 TWh d'énergie éolienne produits en 2024. A fin 2024, le groupe dispose d'une capacité installée de 9,9 GW ; - production et distribution d'électricité, de gaz et de bioénergie (22%) : électricité (2,4 TWh vendus en 2024), gaz (17,4 TWh vendus) et énergie thermique (6,9 TWh produits). En outre, le groupe développe une activité de transport de pétrole ; - développement, construction et exploitation de parcs éoliens onshore et de parcs solaires photovoltaïques (3,9%) : exploitation de parcs éoliens et solaires onshore d'une capacité installée de 6,2 GW ; - autres (0,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (78,5%), Royaume-Uni (9%), Etats-Unis (4,1%), Allemagne (2,4%), Irlande (0,8%), Suède (0,6%), Pays-Bas (0,1%), France (0,1%), Pologne (0,1%) et autres (4,3%).