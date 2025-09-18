UBS reste à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 155 DKK (contre 183 DKK). 'Nous estimons que le blocage de Revolutions et Sunrise aux États-Unis est inclus dans le prix' indique UBS.

Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 5 fois avec un rendement de près de 15%.