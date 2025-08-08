La valeur préférée des technophiles affole encore les compteurs cette semaine en bourse. Voici cinq chiffres (400, 402, 25, 40 et 1) qui permettent de mieux cerner le phénomène.

400 milliards de dollars

En affichant une forte progression cette semaine en bourse, l'action Palantir a franchi le cap symbolique des 400 milliards de dollars. A 182,20 USD (cours de clôture du jeudi 7 août 2025), le poids boursier atteint même 432 milliards de dollars. Palantir a dépassé Johnson & Johnson, talonne Costco et vient de faire son entrée parmi les 20 sociétés cotées américaines les mieux valorisées du moment.

PER de 402

Vaut-il mieux investir dans Palantir ou dans Nvidia pour jouer l'IA ? Si l'on se base uniquement sur l'analyse classique, la question ne se pose même pas. Voici un comparatif basé sur les résultats attendus en fin d'exercice pour les deux sociétés (décembre 2025 pour Palantir qui a un exercice calqué sur l'année civile et janvier 2026 pour Nvidia, dont l'exercice est légèrement décalé) :

Source Zonebourse

La valorisation de Palantir est gonflée aux stéroïdes, même si celle de Nvidia est loin d'être au plancher. A ce stade, l'investissement semble bien plus raisonnable dans Nvidia. Mais le marché mise sur la poursuite d'une dynamique de moyen terme plus forte de Palantir, sans quoi le cours actuel n'a pas de sens. Sauf bien sûr si investir dans Palantir, c'est aussi embrasser une mystique boursière particulière !

Multiplié par 25

Le titre Palantir a été multiplié par 25 par rapport à son cours d'entrée en bourse en 2020 à 7,25 USD. Et même par 31 par rapport au point bas touché le 24 janvier 2023 à 5,84 USD.

La règle des 40%

Cette règle est l’un de ces indicateurs fétiches de la tech. Additionnez le taux de croissance annuel des revenus et la marge bénéficiaire (opérationnelle ou EBITDA, peu importe tant que ça flatte le pitch deck). Si le total atteint 40% ou plus, l’entreprise est censée avoir trouvé l’équilibre miraculeux entre la croissance à tout prix et la rentabilité à court terme. Exemple : +30% de croissance et 15% de marge = 45%, champagne. Chez Palantir, c'est 94% au T2 . "Notre règle des 40 a continué de progresser, atteignant 94% au deuxième trimestre, soit une hausse de 11 points par rapport au trimestre précédent, ce qui est particulièrement remarquable compte tenu de l'ampleur de notre activité", a déclaré en toute humilité Ryan Taylor, le chef commercial du groupe, lors de la conférence de présentation des résultats du T2 cette semaine. Impressionnant ! On notera quand même que sur la base du tableau précité, Nvidia navigue en ce moment autour de 115%.

Dans les 1%

Faut-il investir dans Palantir ? Voici le bilan résumé avec les notations Zonebourse : la société fait partie des 1% des entreprises les mieux notées en matière de croissance et de révisions… et des 1% les mieux valorisées de la planète.