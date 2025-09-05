Paramount Skydance : initié à sous-performance chez BofA

Bank of America initie la couverture de Paramount Skydance avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 11 dollars (reposant sur une valorisation à environ 7,5 fois l'EBITDA de l'exercice 2026).



'Bien que nous croyions que Paramount Skydance dispose du potentiel pour être une entreprise de médias mondiale dynamique, un tel redressement prendra du temps', estime le broker, qui voit 'un tableau d'ensemble couvert de nuages' pour le groupe de médias et de divertissement.



BofA prévoit un EBITDA pro forma de 3,06 milliards de dollars pour l'année civile 2026, 'ce qui est bien inférieur aux prévisions de la direction au moment de l'annonce de l'accord' de fusion entre Paramount Global et Skydance Media qui a donné naissance au groupe le mois dernier.