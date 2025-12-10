Partouche augmente de 6% son CA annuel

Le groupe Partouche affiche un chiffre d'affaires de 460,2 millions d'euros au titre de son exercice 2025 (clos en octobre), en hausse de 6% par rapport au précédent, pour un Produit Brut des Jeux (PBJ) de 748,3 MEUR, en croissance de 5,1%.



"La rénovation de trois des plus importants casinos à Annemasse, Divonne et La Tour-de-Salvagny en 2024 a porté ses fruits puisque leur PBJ a enregistré une progression soutenue de respectivement +20,9%, +17,7% et +15%", précise-t-il.



Après prélèvements, le Produit Net des Jeux s'élève à 352,4 MEUR, en croissance de 4%, et le chiffre d'affaires hors-jeux s'inscrit en hausse de 12,4% à 110,7 MEUR, porté par le chiffre d'affaires hors jeux des casinos (65,5 MEUR, +17,5%).