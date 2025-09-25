La Bourse américaine a baissé deux fois d'affilée au milieu d'un océan de hausse. Comme il n'y a pas grand-chose à dire en ce moment, cette double baisse alimente la thématique de la bulle et de la surchauffe des marchés actions américains. C'est de bonne guerre, même s'il faut relativiser un peu les choses : sur un mois, c'est la troisième fois que ça se produit, et les indices de Wall Street sont à 1% des records touchés mardi.
Du côté de l'Europe, c'est un peu l'électroencéphalogramme plat. Les indices sont à nouveau embourbés à cause de la zizanie politico-fiscale française, des doutes sur l'issue du conflit en Ukraine, d'une croissance molle et d'une sorte de sentiment diffus de déclassement. Le moteur principal de la performance du vieux continent en 2025 est grippé : les valeurs financières (+34% en 2025) ont fait machine arrière en septembre. Et les investisseurs délaissent toujours les secteurs défensifs surreprésentés sur le vieux continent. La Santé (-2% sur un mois), tricarde à cause des menaces de Donald Trump sur le médicament, est malmenée. La consommation de base (-4% sur un mois) ne fait vibrer personne face aux promesses de l'IA. L'Immobilier coté inquiète (-4% sur un mois) même si les taux européens sont faibles. Bref, c'est pas la joie, ce qui n'empêche pas le Stoxx Europe 600 d'afficher 9% de hausse depuis le 1er janvier, ce qui reste mieux que de placer ses sous sur un compte sur livret ou sous son matelas.
Les marchés semblent même en passe d'éviter la malédiction du mois de septembre, le pire mois boursier, et de loin, des 120 dernières années selon l'économiste américain Ed Yardeni et la papesse de l'investissement savoyarde Mamie Lucette. A la différence près que la seconde a des données plus fiables que le premier sous prétexte qu'elle se souvient de la crise de 1929 et qu'elle conserve pieusement ses exemplaires des Cours de la banque et de la bourse et La Cote Desfossés depuis le début du siècle dernier.
L'agenda macro est particulièrement dense aux Etats-Unis cet après-midi, avec des indicateurs de production, de consommation et d'emploi. Il sera accompagné de nombreux commentaires de banquiers centraux de la Fed, dont des voix influentes comme John Williams et Michelle Bowman. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe aux Etats-Unis à cette période de l'année, mais la charnière entre l'été et l'automne est traditionnellement propice aux événements où le banquier central est un élément capital pour que la fête soit un succès. Petite nouveauté quand même cette année. La traditionnelle segmentation entre les faucons (partisans d'une politique monétaire orthodoxe) et les colombes (favorables à une politique monétaire plus complaisante) est remplacée par deux clans. Ceux qui font en sorte de ne pas déplaire à Donald Trump, voire qui briguent carrément le poste de Jerome Powell, et ceux qui continuent à conduire leur mandat comme avant. Bon, OK, c'est un peu caricatural, mais certains changements de comportement récents interpellent quand même.
Même quand on en parle moins, les droits de douane ne sont jamais loin. Les Etats-Unis ont comme prévu abaissé à 15% les surtaxes sur les importations d'automobiles en provenance de l'UE, avec effet rétroactif au 1er août. En fait d'abaissement, c'est un relèvement par rapport à la situation antérieure, mais n'oublions jamais que l'histoire est écrite par les vainqueurs. L'administration Trump en a profité pour annoncer l'ouverture d'enquêtes sur les importations de robots, de machines industrielles et d'appareils médicaux. C’est-à-dire toutes sortes de dispositifs généralement produits par les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, comme l'Allemagne, la Corée du Sud ou la Chine.
En Asie-Pacifique, les parcours sont contrastés, une fois encore. La Chine reste portée par son secteur technologique, même si la dynamique a tendance à s'essouffler un peu. Le Japon et l'Australie gagnent un peu de terrain. Ça baisse en revanche légèrement en Inde et en Corée du Sud, et un peu plus fort à Taiwan. Les indicateurs avancés européens sont hésitants mais pourraient trouver un peu de réconfort dans les futures US, qui évoluent dans le vert.
Finalement, l'ouverture est plus compliquée que prévu : le CAC40 perd 0,5% à 7 787 points. Le SMI abandonne 0,6% à 11 908 points. Le Bel 20 lâche 0,1% à 4 677 points.
Les temps forts économiques du jour
Le marché va se concentrer sur les commandes de biens durables, les stocks des grossistes et la dernière estimation du PIB du T2 aux Etats-Unis cet après-midi, sans oublier les rituelles inscriptions hebdomadaires au chômage, les chiffres de l'immobilier ancien et une nuée de discours de banquiers centraux. Tout l'agenda ici.
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1752 USD
- Once d'or : 3735 USD
- Brent : 69 USD
- Spread Bund / OAT : 82 points (+0,7%)
- VIX : 16,18 (-0,5%)
- 10 ans US : 4,143%
- Bitcoin : 113 563 USD
Les principaux changements de recommandations
- Abivax : Citizens maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 95 à 114 USD.
- Amadeus It Group : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 86 à 76 EUR.
- Anheuser-Busch Inbev : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 78 EUR à 72 EUR.
- Antofagasta : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 1950 GBX.
- ASM International : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 533 à 607 EUR.
- Bachem Holding : Jefferies démarre le suivi à sousperformance avec un objectif de cours de 49,30 CHF.
- Baltic Classifieds Group : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 373 à 366 GBX.
- Caixabank : Goldman Sachs passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,10 à 9,10 EUR.
- Clariant : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 9,50 à 8,30 CHF.
- Dassault Systèmes : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 37 EUR à 35,50 EUR.
- Diös : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 74 SEK.
- Eiffage : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 148 à 154 EUR.
- Eurocommercial Properties : Kempen passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 26 à 30 EUR.
- FDJ United : Rothschild & Co Redburn passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 44,60 EUR à 31 EUR.
- Hexagon : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 130 SEK à 125 SEK.
- Intesa Sanpaolo : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 6,10 EUR à 6 EUR.
- Kuehne Und Nagel International : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 155 à 140 CHF.
- OMV : RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 50 EUR.
- Polypeptide Group : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 38,70 CHF.
- Rational Ag : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 740 à 780 EUR.
- Remedy Entertainment : Inderes passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 18 EUR.
- Retail Estates : Kempen passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 62 à 57 EUR.
- Saint-Gobain : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 142,60 à 141,10 EUR.
- SAP : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 282 à 284 EUR.
- TotalEnergies : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 55 EUR à 53 EUR. Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 60 à 57 EUR.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Sanofi condamné à verser plus de 150 millions à l'Assurance Maladie pour des "pratiques anticoncurrentielles" autour des génériques de son anticoagulant Plavix.
- TotalEnergies confirme un retour à l'actionnaire d'au moins 40% du cash-flow et lance une ligne de cotation à New York.
- L'Oréal nomme David Greenberg au poste nouvellement créé de président de L'Oréal USA et Alexis Perakis-Valat au poste de directeur général de L'Oréal USA et de président de ses activités en Amérique du Nord.
- Le projet d'avion de combat franco-germano-espagnol SCAF risque de ne pas surmonter la mésentente Dassault Aviation / Airbus.
- BNP Paribas renonce à son engagement de ne pas financer des "armes controversées".
- Bureau Veritas a réalisé une émission obligataire 2033 de 700 MEUR à 3,375%.
- Eiffage va réhabiliter 620 logements à Rouen pour 40,8 MEUR.
- GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des réservoirs de deux méthaniers.
- Sopra Steria négocie le rachat de Neocase, spécialiste des logiciels de ressources humaines.
- Valeo a remporté un contrat pour fournir son système son système de climatisation à un grand constructeur automobile chinois.
- Exxon Mobil a signé l'accord de cession d'Esso à North Atlantic France, pour un montant qui dépendra de l'évaluation des stocks.
- Quadient n'atteindra pas ses objectifs 2025.
- Le chiffre d'affaires de Trigano s'est replié de 6,8% lors de l'exercice 2024-2025.
- Bénéteau pense redresser la tête et atteindre un résultat opérationnel courant "autour de l'équilibre cette année".
- Vranken-Pommery Monopole va céder Heidsieck & Co à Lanson-BCC.
- Bastide Le Confort Medical finalise la cession de Baywater Healthcare à Sapio Group.
- ONE Experience veut placer 3 MEUR d'ORA à 15% pour acheter de bitcoins.
- SMAIO signe le premier accord de distribution majeur pour sa plateforme ouverte KEOPS-4ME avec Highridge Medical aux Etats-Unis.
- Vergnet négocie le rachat de la PME DCE.
- Cerinnov en redressement judiciaire.
- Les principales publications du jour : Synergie, Guerbet, Infotel, Nextedia, Kalray, Eurobio, Reworld, Intrasense, Latécoère, Crossject, Gaumont, Vogo, Arverne… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Les immatriculations de véhicules neufs ont progressé de 5,3% dans l'UE en août, selon l'ACEA. Août est le mois le moins dynamique de l'année au niveau commercial.
- Hennes & Mauritz dépasse les attentes de résultats au T1 fiscal.
- ING Groep, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, Enskilda Banken, Caixabank et Raiffeisen s'allient pour émettre un stablecoin.
- Theon International décroche un contrat de 50 millions d’euros avec l’OCCAR pour livrer son système IRIS-C de vision thermique à l’Allemagne et la Belgique, avec une option supplémentaire de 150 millions.
- Eni cède une participation de 30% à Vitol dans le projet Baleine en Côte d'Ivoire.
- Petershill envisage de se retirer de la Bourse de Londres.
- Schindler investit dans une nouvelle usine au Tessin.
- Swiss Prime Site émet 500 millions d'euros d'obligations à 6 ans à 3,125%.
- Fagron conclut un accord pour l'achat d'une pharmacie de préparation de médicaments axée sur le patient aux Etats-Unis.
- Canal+ lance un petit programme de rachat d'actions.
- Les principales publications du jour : Hennes & Mauritz, Verbio, OCI, Mitchells & Butlers, LPP…
D'Amérique du Nord
- Intel chercherait à attirer Apple dans son capital, selon Bloomberg. Apple qui a demandé à l'UE de supprimer certaines règles de protection des consommateurs au motif qu'elles sont contre-productives pour la vie privée et l'innovation.
- Oracle émet 18 milliards de dollars d'obligations.
- Freeport-McMoran a déclaré un cas de force majeure sur les approvisionnements contractuels de sa mine de cuivre de Grasberg en Indonésie, entraînant de nouvelles tensions sur les cours du métal industriel.
- Instagram (Meta) franchit la barre des 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, annonce Mark Zuckerberg.
- Microsoft introduit les modèles d'IA Anthropic dans 365 Copilot et se diversifie au-delà d'OpenAI.
- Citigroup vend une participation de 25 % dans Banamex au milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo.
- DuPont fixe au 22 octobre la date de scission de sa division Qnity Electronics.
- Les principales publications du jour : Costco, Accenture plc, Jabil…
D'Asie et d'ailleurs
- BYD dépasse la part de marché de Tesla dans l'UE en août.
- Computershare annonce la vente de ses activités de services hypothécaires au Royaume-Uni.
- Macquarie s'engage à indemniser les Australiens ayant investi dans le Shield Master Fund après une intervention réglementaire.
- Les principales publications du jour : Oracle Corporation Japan…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Non, désolé, le S&P 500 n'est pas le nouveau taux sans risque (FT Alphaville, en anglais).
- Dette publique et investissements directs : le privilège exorbitant de la France (CEPII).
- Pourquoi les Gilts sont plus hauts que le reste du monde civilisé ? (The Economist, en anglais).
- "C'est embarrassant" : Les démocrates s'emportent contre le livre de campagne de Kamala Harris (Politico, en anglais).
- "Enshittification" : la nouvelle doctrine de l’Empire américain (Le Grand Continent).
- La quête à un milliard de dollars pour vivre au-delà de 100 ans (Financial Times, en anglais).
- Le mystère des 30 000 séismes qui ont frappé l’île de Santorin début 2025 résolu (Le Monde).