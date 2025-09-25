C'est apparemment l'heure de la pause pour les marchés actions américains, qui tournaient à plein régime depuis avril dernier. Mais l'eau ne dort jamais très longtemps à Wall Street et les statistiques macroéconomiques de fin de semaine, couplées à une grosse série de commentaires de banquiers centraux, devraient animer la seconde partie de la journée des deux côtés de l'Atlantique.

La Bourse américaine a baissé deux fois d'affilée au milieu d'un océan de hausse. Comme il n'y a pas grand-chose à dire en ce moment, cette double baisse alimente la thématique de la bulle et de la surchauffe des marchés actions américains. C'est de bonne guerre, même s'il faut relativiser un peu les choses : sur un mois, c'est la troisième fois que ça se produit, et les indices de Wall Street sont à 1% des records touchés mardi.

Du côté de l'Europe, c'est un peu l'électroencéphalogramme plat. Les indices sont à nouveau embourbés à cause de la zizanie politico-fiscale française, des doutes sur l'issue du conflit en Ukraine, d'une croissance molle et d'une sorte de sentiment diffus de déclassement. Le moteur principal de la performance du vieux continent en 2025 est grippé : les valeurs financières (+34% en 2025) ont fait machine arrière en septembre. Et les investisseurs délaissent toujours les secteurs défensifs surreprésentés sur le vieux continent. La Santé (-2% sur un mois), tricarde à cause des menaces de Donald Trump sur le médicament, est malmenée. La consommation de base (-4% sur un mois) ne fait vibrer personne face aux promesses de l'IA. L'Immobilier coté inquiète (-4% sur un mois) même si les taux européens sont faibles. Bref, c'est pas la joie, ce qui n'empêche pas le Stoxx Europe 600 d'afficher 9% de hausse depuis le 1er janvier, ce qui reste mieux que de placer ses sous sur un compte sur livret ou sous son matelas.

Les marchés semblent même en passe d'éviter la malédiction du mois de septembre, le pire mois boursier, et de loin, des 120 dernières années selon l'économiste américain Ed Yardeni et la papesse de l'investissement savoyarde Mamie Lucette. A la différence près que la seconde a des données plus fiables que le premier sous prétexte qu'elle se souvient de la crise de 1929 et qu'elle conserve pieusement ses exemplaires des Cours de la banque et de la bourse et La Cote Desfossés depuis le début du siècle dernier.

L'agenda macro est particulièrement dense aux Etats-Unis cet après-midi, avec des indicateurs de production, de consommation et d'emploi. Il sera accompagné de nombreux commentaires de banquiers centraux de la Fed, dont des voix influentes comme John Williams et Michelle Bowman. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe aux Etats-Unis à cette période de l'année, mais la charnière entre l'été et l'automne est traditionnellement propice aux événements où le banquier central est un élément capital pour que la fête soit un succès. Petite nouveauté quand même cette année. La traditionnelle segmentation entre les faucons (partisans d'une politique monétaire orthodoxe) et les colombes (favorables à une politique monétaire plus complaisante) est remplacée par deux clans. Ceux qui font en sorte de ne pas déplaire à Donald Trump, voire qui briguent carrément le poste de Jerome Powell, et ceux qui continuent à conduire leur mandat comme avant. Bon, OK, c'est un peu caricatural, mais certains changements de comportement récents interpellent quand même.

Même quand on en parle moins, les droits de douane ne sont jamais loin. Les Etats-Unis ont comme prévu abaissé à 15% les surtaxes sur les importations d'automobiles en provenance de l'UE, avec effet rétroactif au 1er août. En fait d'abaissement, c'est un relèvement par rapport à la situation antérieure, mais n'oublions jamais que l'histoire est écrite par les vainqueurs. L'administration Trump en a profité pour annoncer l'ouverture d'enquêtes sur les importations de robots, de machines industrielles et d'appareils médicaux. C’est-à-dire toutes sortes de dispositifs généralement produits par les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, comme l'Allemagne, la Corée du Sud ou la Chine.

En Asie-Pacifique, les parcours sont contrastés, une fois encore. La Chine reste portée par son secteur technologique, même si la dynamique a tendance à s'essouffler un peu. Le Japon et l'Australie gagnent un peu de terrain. Ça baisse en revanche légèrement en Inde et en Corée du Sud, et un peu plus fort à Taiwan. Les indicateurs avancés européens sont hésitants mais pourraient trouver un peu de réconfort dans les futures US, qui évoluent dans le vert.

Finalement, l'ouverture est plus compliquée que prévu : le CAC40 perd 0,5% à 7 787 points. Le SMI abandonne 0,6% à 11 908 points. Le Bel 20 lâche 0,1% à 4 677 points.

Les temps forts économiques du jour

Le marché va se concentrer sur les commandes de biens durables, les stocks des grossistes et la dernière estimation du PIB du T2 aux Etats-Unis cet après-midi, sans oublier les rituelles inscriptions hebdomadaires au chômage, les chiffres de l'immobilier ancien et une nuée de discours de banquiers centraux. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Intel chercherait à attirer Apple dans son capital, selon Bloomberg. Apple qui a demandé à l'UE de supprimer certaines règles de protection des consommateurs au motif qu'elles sont contre-productives pour la vie privée et l'innovation.

Oracle émet 18 milliards de dollars d'obligations.

Freeport-McMoran a déclaré un cas de force majeure sur les approvisionnements contractuels de sa mine de cuivre de Grasberg en Indonésie, entraînant de nouvelles tensions sur les cours du métal industriel.

Instagram (Meta) franchit la barre des 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, annonce Mark Zuckerberg.

Microsoft introduit les modèles d'IA Anthropic dans 365 Copilot et se diversifie au-delà d'OpenAI.

Citigroup vend une participation de 25 % dans Banamex au milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo.

DuPont fixe au 22 octobre la date de scission de sa division Qnity Electronics.

Les principales publications du jour : Costco, Accenture plc, Jabil…

D'Asie et d'ailleurs

BYD dépasse la part de marché de Tesla dans l'UE en août.

Computershare annonce la vente de ses activités de services hypothécaires au Royaume-Uni.

Macquarie s'engage à indemniser les Australiens ayant investi dans le Shield Master Fund après une intervention réglementaire.

Les principales publications du jour : Oracle Corporation Japan…

