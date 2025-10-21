Pearson : UBS maintient son conseil et son objectif
Publié le 21/10/2025 à 11:04
UBS souligne que les résultats du troisième trimestre de Pearson n'ont pas entraîné la dégradation redoutée.
Le troisième trimestre de Pearson a enregistré une accélération, et l'entreprise anticipe une nouvelle accélération au quatrième trimestre.' souligne UBS.
'La direction a confirmé avec confiance ses prévisions d'un quatrième trimestre solide. Les résultats démontrent les avantages d'un portefeuille diversifié' rajoute le bureau d'analyse dans son étude du jour.