Pearson : UBS maintient son conseil et son objectif

UBS estime que le groupe est de retour sur la bonne voie après un solide troisième trimestre. L'analyste maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif inchangé de 1 460 pence.



UBS souligne que les résultats du troisième trimestre de Pearson n'ont pas entraîné la dégradation redoutée.



Le troisième trimestre de Pearson a enregistré une accélération, et l'entreprise anticipe une nouvelle accélération au quatrième trimestre.' souligne UBS.



'La direction a confirmé avec confiance ses prévisions d'un quatrième trimestre solide. Les résultats démontrent les avantages d'un portefeuille diversifié' rajoute le bureau d'analyse dans son étude du jour.