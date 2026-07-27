Alors que la croissance économique tient et que la majorité des entreprises continuent de dépasser les attentes, les investisseurs ont cessé de considérer que ces bonnes nouvelles suffisaient. La saison des résultats n'a fait que commencer et déjà les opérateurs se crispent tellement les attentes sont élevées, tout comme les dépenses d'investissement d'ailleurs qui atteignent des niveaux records.



Ailleurs dans le monde, le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran s'est étendu à la mer Rouge, où les Houthis ont annoncé vouloir bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, un passage qui concentre 12% du commerce mondial. Plusieurs navires ont déjà modifié leur itinéraire, avec pour seule alternative un détour long et coûteux par le cap de Bonne-Espérance.



Le marché pétrolier a immédiatement réagi. Le Brent a brièvement dépassé 100 USD le baril avant de revenir autour de 98 USD, tandis que le WTI s'est rapproché de 90 USD, en hausse d'environ 10% sur cinq séances. Les risques ne se limitent



C