Pendant qu'une partie des Anglo-saxons, des Suisses et des Français étaient en weekend prolongé, les marchés d'Europe continentale ont enregistré une belle poussée haussière, en misant sur un reflux durable du pétrole. Les progrès accomplis par Washington et Téhéran en vue d'un plan de paix sont un peu contrariés ce matin par des frappes américaines dans le sud de l'Iran. La routine, quoi.

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé, comme l'écrivait le poète au bord d'un lac voisin de celui de Zonebourse. Zonebourse qui est installé à Annecy. Si vous n'avez pas cette information, cette entrée en matière lamartino-financière n'a aucun sens. Mais pour le romantisme, on repassera, puisque c'est l'absence des marchés britannique et américain pour un jour férié hier qui a dépeuplé l'actualité financière. Quand Wall Street est fermée, les volumes ont tendance à se réduire sur les places européennes. Quand c'est Londres qui est aux abonnées absentes, c'est plutôt la littérature financière qui fait défaut, puisque pas mal de banques d'affaires et d'analystes sont installés de l'autre côté du Channel.

Petite actu donc, mais grosse hausse hier en Europe sur les marchés ouverts. +2% pour le DAX allemand, tiré par ses "valeurs IA" comme Siemens Energy (pour les équipements de centres de données) et Infineon (pour les puces). Paris n'était pas en reste avec une belle progression de 1,8%, sur des gains copieux pour les valeurs cycliques et bancaires. Il y a bien eu quelques laissées pour compte trop défensives (Orange, Danone, Euronext) ou trop pétrolières (TotalEnergies), mais seulement quatre baisses pour quarante valeurs. Mention spéciale au FTSE MIB italien, qui a passé la barre des 50 000 points pour signer un record. Pas un record récent, mais un record qui tenait depuis tellement longtemps que tout le monde l'avait un peu oublié : il remontait à la bulle internet ! Pour l'exprimer différemment, la Bourse de Milan a mis 26 ans à retrouver son niveau de l'époque (record à 50 108 points le 6 mars 2000, juste après le non-bug de l'an 2000). Pour ceux qui sont vieux, mars 2000 c'était ça (pardon). Au chapitre des records, je me dois de citer celui d'Etienne Monceau, mon collègue auteur du livre Surperformance, dont la mouture 2026 vient de sortir : il m'a avoué hier qu'il avait passé 14 ans sur League of Legends pour un total de 2040 heures de jeu. Ce qui fait à peu près 127 journées de sa vie en partant du principe qu'il dort 8h par nuit et qu'il mange et fait ses besoins sans bouger de sa chaise. Peut-être que c'est le tarif pour s'évader du monde de la finance ?

Mais revenons-y. Le vieux continent a surfé à la fois la vague technologique et la perspective d'une sortie de crise en Iran, qui s'est matérialisée par la chute du baril de pétrole, lequel a perdu grosso-modo 10 USD entre vendredi et hier. Si vous avez raté les péripéties du weekend, voilà l'explication du reflux de l'or noir : les USA disent qu'un accord de réouverture d'Ormuz est proche, l'Iran acquiesce mollement. Les USA disent que c'est pas gagné pour autant, l'Iran acquiesce mollement. L'Iran dit qu'il reste des désaccords, les USA acquiescent mollement. Mais il y a des mouvements de négociateurs tiers en parallèle, ce qui a l'air de signifier quelque chose. Le problème, c'est que les Etats-Unis ont effectué des frappes aériennes sur l'Iran cette nuit, notamment sur des sites de lancement de missiles et des embarcations tentant de poser des mines dans le détroit d'Ormuz. Manifestement, il reste quelques points de tension. Le marché garde un biais relativement optimiste, puisque le pétrole n'a que faiblement rebondi après les derniers événements. Il se négocie autour de 98 USD ce matin, en hausse de 2%, pour le Brent.

En Asie-Pacifique, les valeurs technologiques continuent à dicter leur loi ce matin. Le marché de Taïwan, qui en est truffé, vient de dépasser en capitalisation celui de l'Inde, qui en compte beaucoup moins. Il y a quelques semaines, c'est la Corée du Sud qui avait pris le meilleur sur le Royaume-Uni. Derrière les Etats-Unis, intouchables pour le moment, la carte économique du monde est en plein bouleversement. Il n'y a plus qu'une seule entreprise européenne parmi les vingt sociétés les plus capitalisées de la planète : ASML, qui émarge au 20e rang. Et plus que deux parmi les quarante premières (il faut ajouter Roche, au 38e rang). Les valeurs hors Etats-Unis qui montent s'appellent TSMC, Samsung Electronics, SK Hynix et Tencent.

En attendant que Wall Street se réveille après son weekend à rallonge, Tokyo fait une pause en reculant de 0,3%. Hong Kong gagne 0,4% alors que les entreprises de semiconducteurs locales sont dopées par les déclarations d'Huawei, qui aurait franchi d'importants jalons pour combler son retard sur le fondeur taïwanais TSMC dont je viens de parler. La Corée du Sud prend 2,8% et ne devrait pas tarder à venir à son tour titiller l'Inde sur le terrain de la capitalisation globale. L'Australie perd un peu de terrain, en retrait de 0,4%. L'Europe devrait démarrer sur une note prudente pour digérer les gains de la veille, même si l'humeur de reprise de Wall Street a l'air bonne.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

14h30 : Indice d'activité de la Fed de Chicago (Etats-Unis)

15h00 : Indice Case-Shiller des prix immobiliers (Etats-Unis)

16h00 : Indice de confiance des consommateurs du Conference Board (Etats-Unis)

16h30 : Indice manufacturier de la Fed de Dallas (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 9,40 à 11,50 EUR.

Aperam : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 45 EUR à 55 EUR.

Carmila : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 18,50 à 20 EUR.

Compagnie Financière Richemont : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 182 à 186 CHF.

Engie : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 28,50 à 28,70 EUR.

Euronext : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 150 EUR à 157 EUR.

Grand City Properties : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 14 à 9,90 EUR.

Iberdrola : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 16,90 à 22,60 EUR.

Lufthansa : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 7,30 EUR à 6,20 EUR.

Rheinmetall : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1900 à 1450 EUR.

Scor : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 30,60 à 31,50 EUR.

Stellantis : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 10 à 9,50 EUR.

STMicroelectronics : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 58 à 70 EUR.

Swiss Re : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 114 à 113 CHF.

Tecan Group : UBS reste neutre avec un objectif de cours réduit de 164 à 162 CHF.

The British Land Company : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 450 à 465 GBX.

Ubisoft Entertainment : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 4,30 à 5,45 EUR.

Wacker Chemie : UBS reprend le suivi à neutre avec un objectif de cours relevé de 84 à 104 EUR.

Ypsomed Holding : Jefferies démarre le suivi à sousperformance avec un objectif de cours de 280 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Thales renforce l’efficacité opérationnelle et la préparation des frégates Hydra de la marine grecque.

Colas (Bouygues) va participer à la réalisation d'un bâtiment du CHU de La Réunion.

Rapid Nutrition rachète une plateforme de vente en Australie pour 1,23 MEUR.

NFL Biosciences dépose une nouvelle demande de brevet.

Aliko Scientific signe un protocole d’accord avec BioBrasil pour la coentreprise brésilienne de fabrication de la sonde FISH.

Les principales publications du jour : Inventiva, Dekuple, MAAT Pharma… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Prosus demande à l'UE de mettre fin à la vente forcée de sa participation dans Delivery Hero, révèle Bloomberg.

Eni approuve l'investissement pour la phase trois du projet en Côte d'Ivoire.

Nordex SE décroche une commande de turbines éoliennes de 110 MW auprès d'Eksim Enerji en Turquie.

Banca CF+ n'a pas pour objectif de retirer Banca Sistema de la cote sur l'Euronext Star Milan.

Cox ABG a obtenu un prêt relais de 60 millions d'euros pour financer l'accord avec Iberdrola.

Valmet et Linde collaborent pour faire progresser les solutions de captage de CO2 à propulsion électrique.

Les principales publications du jour : Orsted, Kingfisher…

D'Amérique du Nord

26 entreprises américaines de semi-conducteurs, dont Qualcomm et Nvidia, ont enregistré une hausse moyenne de 20% sur un an de leur chiffre d'affaires en Chine en 2025, selon Hurun Research.

L'UE prépare une amende record contre Google pour violation du Digital Rights Act.

Starbucks subit une chute brutale de ses ventes en Corée après le tollé marketing du "Tank Day".

Les principales publications du jour : AutoZone, Zscaler…

D'Asie et d'ailleurs

Le syndicat de l'électronique grand public coréen saisit la justice pour bloquer le vote sur l'accord salarial Samsung Electronics.

BHP ne rapporte aucun impact suite au séisme dans la région d'Antofagasta au Chili.

Santos vise une réduction de ses dépenses d'investissement d'environ 300 millions de dollars australiens entre 2027 et 2030.

Zepto, un acteur de la fast fashion, devrait lancer son IPO en juin.

Unitree Robotics s'approche d'une introduction en bourse à Shanghai.

Les principales publications du jour : Xiaomi Corporation, Tokio Marine Holdings, Goodman Group, Elbit Systems.…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.