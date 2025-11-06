La grosse purge de l'IA a l'air d'avoir fait long feu, même si les investisseurs restent mal à l'aise avec l'exubérance pas toujours rationnelle qui entoure la spécialité en bourse. Ils pourraient bien avoir d'autres chats à fouetter à court terme, entre une Cour suprême qui s'est montrée moins compréhensive que prévu à l'égard des droits de douane de Trump et une Fed qui pourrait être forcée d'être un peu plus belliciste qu'attendu.

Parfois, la théâtralisation de l'information financière me consterne. Si je remonte le temps - Oh, pas bien loin – jusqu'aux gros titres d'avant-hier soir, l'apocalypse boursière n'était pas très loin. La bulle spéculative de l'intelligence artificielle était sur le point d'éclater, New York s'offrait un maire socialiste, le PSG avait perdu, on risquait de ne plus rien pouvoir acheter sur Shein et j'avais renversé un bon tiers de mon café dans mon clavier. Bref, les cygnes noirs rôdaient et les commentateurs avaient ressorti des cartons le vocabulaire de la baisse : consolidation, correction, marché baissier et tout le tremblement.

Ça, c'était après la baisse de 2% du Nasdaq mardi. 24h00 plus tard, après une remontée de 0,7% de l'indice, tous les titres de presse convergent pour expliquer qu'en fait, non, il n'y aura pas d'apocalypse. Enfin probablement pas, parce que la prédiction boursière n'est pas une science exacte, loin s'en faut.

Mieux, un média sérieux comme Bloomberg titrait hier soir. "Wall Street profite de la baisse après la déroute de l'IA". "La déroute de l'IA ?". Alors OK, Nvidia a perdu 5% en deux séances et Palantir 10%. Après respectivement 70% et 51% de hausse en six mois. De là à parler de déroute, il ne faut pas abuser. Les titres les plus répandus du jour concernant les indices américains parlent d'investisseurs qui ont acheté la baisse ou réalisé des rachats à bon compte. Après -2%, les soldes n'étaient pas très généreuses.

Ce matin, pas de retour de l'apocalypse à l'horizon non plus, même si deux nouvelles menaces rôdent.

D'abord, le rendement du 10 ans US est remonté à 4,15%. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour des gens, ça veut dire beaucoup. Cette remontée est la conséquence de signaux de robustesse de l'économie américaine et d'annonces officielles sur un accroissement des émissions de dette. Le marché mise toujours majoritairement sur une nouvelle baisse de taux de la Fed en décembre, mais le pari n'est plus que de 62,5% versus 37,5% en faveur d'un statu quo, soit son niveau le plus bas en un mois. En parallèle des investissements dans l'IA, la baisse des taux reste un puissant moteur de poursuite de la hausse des marchés actions.

Seconde menace, et pas des moindres, la Cour suprême américaine s'est montrée critique envers la légitimité juridique des droits de douane de l'administration Trump. Une audience majeure avait lieu hier, et elle ne s'est pas très bien passée pour l'exécutif, en dépit d'une majorité de juges d'obédience républicaine au sein de l'institution. Au cœur des débats : l’usage par le président de la loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d’urgence (IEEPA), censée répondre à des menaces "inhabituelles et extraordinaires". Plusieurs juges ont remis en question cette interprétation, se demandant si Trump n’avait pas outrepassé l’autorité du Congrès. D'autres, notamment parmi les conservateurs, ont au contraire souligné la latitude traditionnelle accordée au président dans ses relations commerciales internationales, laissant présager une décision potentiellement divisée. Donald Trump, qui considère ces mesures comme un levier central de sa politique économique et étrangère, a exhorté la Cour à trancher rapidement. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, présent à l’audience, a indiqué que l'administration était prête à poursuivre la bataille judiciaire en cas de revers. Une décision négative ou restrictive pourrait avoir des conséquences importantes, notamment en matière de restitutions financières. Trump lui-même a prévenu qu'une décision défavorable serait "dévastatrice". La Cour devrait rendre son verdict en décembre ou en janvier au plus tôt. Cette épée de Damoclès a contribué au renforcement du rendement de la dette US à 10 ans.

Pour rester dans le domaine des taux, la Banque d'Angleterre doit se prononcer à la mi-journée sur sa politique monétaire. Les économistes attendent un statu quo à 4%, mais la probabilité d'une baisse à 3,75% est passée de 10 à 33% en quelques jours. C'est la conséquence d'un discours d'austérité prononcé par la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, en amont de la présentation du budget 2026. Côté banque centrale américaine, plusieurs membres de la Fed vont prononcer des allocutions cet après-midi (Williams, Barr, Waller, Hammack et Musalem). Les marchés sont toujours embouteillés de résultats d'entreprises : ConocoPhillips, Airbnb, Veolia, Engie, Commerzbank, Rheinmetall et bien d'autres.

En Asie Pacifique, l'apocalypse boursière n'a pas non plus eu lieu. Tous les indices évoluent dans le vert. Mentions spéciales à Hong Kong et Tokyo qui reprennent plus de 1,5%. Les places européennes sont attendues hésitantes à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

La Banque d'Angleterre devrait laisser ses taux inchangés à 4% à 13h00. Il y aura pas mal d'interventions de banquiers centraux américains durant la journée. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Abivax : Wolfe Research démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 176 USD.

Aedifica : KBC Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 70 à 78 EUR.

Ahold Delhaize : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 32 à 35 EUR.

Alfen : Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 8 à 10 EUR. Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 8 à 10 EUR.

Amundi : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 74 à 66 EUR.

Danone : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 71 à 73 EUR.

DBV Technologies : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 1,30 EUR à 1,37 EUR.

DiaSorin : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 75,40 à 68 EUR.

Geberit : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 695 à 711 CHF.

Inventiva : Wolfe Research démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 13 USD.

Leonardo : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 50 à 55 EUR.

Scout24 : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 125 EUR.

Teleperformance : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 153 à 147 EUR.

Teleste : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 4 à 4,10 EUR.

Wallenius Wilhelmsen : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 NOK à 88 NOK. Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 86 NOK à 92 NOK.

Wolters Kluwer : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 154 à 125 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.