Parfois, la théâtralisation de l'information financière me consterne. Si je remonte le temps - Oh, pas bien loin – jusqu'aux gros titres d'avant-hier soir, l'apocalypse boursière n'était pas très loin. La bulle spéculative de l'intelligence artificielle était sur le point d'éclater, New York s'offrait un maire socialiste, le PSG avait perdu, on risquait de ne plus rien pouvoir acheter sur Shein et j'avais renversé un bon tiers de mon café dans mon clavier. Bref, les cygnes noirs rôdaient et les commentateurs avaient ressorti des cartons le vocabulaire de la baisse : consolidation, correction, marché baissier et tout le tremblement.
Ça, c'était après la baisse de 2% du Nasdaq mardi. 24h00 plus tard, après une remontée de 0,7% de l'indice, tous les titres de presse convergent pour expliquer qu'en fait, non, il n'y aura pas d'apocalypse. Enfin probablement pas, parce que la prédiction boursière n'est pas une science exacte, loin s'en faut.
Mieux, un média sérieux comme Bloomberg titrait hier soir. "Wall Street profite de la baisse après la déroute de l'IA". "La déroute de l'IA ?". Alors OK, Nvidia a perdu 5% en deux séances et Palantir 10%. Après respectivement 70% et 51% de hausse en six mois. De là à parler de déroute, il ne faut pas abuser. Les titres les plus répandus du jour concernant les indices américains parlent d'investisseurs qui ont acheté la baisse ou réalisé des rachats à bon compte. Après -2%, les soldes n'étaient pas très généreuses.
Ce matin, pas de retour de l'apocalypse à l'horizon non plus, même si deux nouvelles menaces rôdent.
D'abord, le rendement du 10 ans US est remonté à 4,15%. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour des gens, ça veut dire beaucoup. Cette remontée est la conséquence de signaux de robustesse de l'économie américaine et d'annonces officielles sur un accroissement des émissions de dette. Le marché mise toujours majoritairement sur une nouvelle baisse de taux de la Fed en décembre, mais le pari n'est plus que de 62,5% versus 37,5% en faveur d'un statu quo, soit son niveau le plus bas en un mois. En parallèle des investissements dans l'IA, la baisse des taux reste un puissant moteur de poursuite de la hausse des marchés actions.
Seconde menace, et pas des moindres, la Cour suprême américaine s'est montrée critique envers la légitimité juridique des droits de douane de l'administration Trump. Une audience majeure avait lieu hier, et elle ne s'est pas très bien passée pour l'exécutif, en dépit d'une majorité de juges d'obédience républicaine au sein de l'institution. Au cœur des débats : l’usage par le président de la loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d’urgence (IEEPA), censée répondre à des menaces "inhabituelles et extraordinaires". Plusieurs juges ont remis en question cette interprétation, se demandant si Trump n’avait pas outrepassé l’autorité du Congrès. D'autres, notamment parmi les conservateurs, ont au contraire souligné la latitude traditionnelle accordée au président dans ses relations commerciales internationales, laissant présager une décision potentiellement divisée. Donald Trump, qui considère ces mesures comme un levier central de sa politique économique et étrangère, a exhorté la Cour à trancher rapidement. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, présent à l’audience, a indiqué que l'administration était prête à poursuivre la bataille judiciaire en cas de revers. Une décision négative ou restrictive pourrait avoir des conséquences importantes, notamment en matière de restitutions financières. Trump lui-même a prévenu qu'une décision défavorable serait "dévastatrice". La Cour devrait rendre son verdict en décembre ou en janvier au plus tôt. Cette épée de Damoclès a contribué au renforcement du rendement de la dette US à 10 ans.
Pour rester dans le domaine des taux, la Banque d'Angleterre doit se prononcer à la mi-journée sur sa politique monétaire. Les économistes attendent un statu quo à 4%, mais la probabilité d'une baisse à 3,75% est passée de 10 à 33% en quelques jours. C'est la conséquence d'un discours d'austérité prononcé par la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, en amont de la présentation du budget 2026. Côté banque centrale américaine, plusieurs membres de la Fed vont prononcer des allocutions cet après-midi (Williams, Barr, Waller, Hammack et Musalem). Les marchés sont toujours embouteillés de résultats d'entreprises : ConocoPhillips, Airbnb, Veolia, Engie, Commerzbank, Rheinmetall et bien d'autres.
En Asie Pacifique, l'apocalypse boursière n'a pas non plus eu lieu. Tous les indices évoluent dans le vert. Mentions spéciales à Hong Kong et Tokyo qui reprennent plus de 1,5%. Les places européennes sont attendues hésitantes à l'ouverture.
Les temps forts économiques du jour
La Banque d'Angleterre devrait laisser ses taux inchangés à 4% à 13h00. Il y aura pas mal d'interventions de banquiers centraux américains durant la journée. Tout l'agenda ici.
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1505 USD
- Once d'or : 3 987 USD
- Brent : 63,65 USD
- Spread Bund / OAT : 78 points (+0,2%)
- VIX : 18,1 (-1%)
- 10 ans US : 4,151%
- Bitcoin : 103 686 USD
Les principaux changements de recommandations
- Abivax : Wolfe Research démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 176 USD.
- Aedifica : KBC Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 70 à 78 EUR.
- Ahold Delhaize : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 32 à 35 EUR.
- Alfen : Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 8 à 10 EUR. Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 8 à 10 EUR.
- Amundi : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 74 à 66 EUR.
- Danone : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 71 à 73 EUR.
- DBV Technologies : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 1,30 EUR à 1,37 EUR.
- DiaSorin : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 75,40 à 68 EUR.
- Geberit : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 695 à 711 CHF.
- Inventiva : Wolfe Research démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 13 USD.
- Leonardo : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 50 à 55 EUR.
- Scout24 : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 125 EUR.
- Teleperformance : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 153 à 147 EUR.
- Teleste : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 4 à 4,10 EUR.
- Wallenius Wilhelmsen : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 NOK à 88 NOK. Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 86 NOK à 92 NOK.
- Wolters Kluwer : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 154 à 125 EUR.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Parmi les principaux résultats :
- Teleperformance révise ses objectifs à la baisse.
- Engie annonce un Ebitda 9 mois de 10,8 milliards d'euros.
- Legrand confirme ses perspectives d'activité et de marge pour 2025.
- ArcelorMittal se dit optimiste pour 2026.
- Veolia confirme ses objectifs 2025.
- Eurazeo a poursuivi sa collecte positive au troisième trimestre.
- Air France-KLM confirme ses objectifs pour 2025 après un recul du bénéfice net au T3
- Elis renforce sa présence au Brésil avec l'acquisition d'Acquaflash.
- Worldline va lancer une augmentation de capital de 500 MEUR.
- Vallourec remporte un contrat de 48 puits auprès de TotalEnergies en Irak.
- Kerlink finalise l'accord de restructuration de sa dette.
- Les principales publications du jour : Neurones, Bilendi, Winfarm, Figeac, Solutions 30, Lacroix, Winfarm, Antin, NRJ Group, Ramsay Générale de Santé, Bonduelle, Akwel, LNA Santé… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Parmi les principaux résultats
- Zurich Insurance affiche une hausse de son chiffre d'affaires et de ses primes brutes émises pour les neuf premiers mois de l'année
- Henkel confirme ses prévisions pour 2025.
- DHL affiche une hausse de son bénéfice attribuable au troisième trimestre, mais une baisse de son chiffre d'affaires.
- Solvay confirme ses prévisions annuelles après avoir dépassé ses objectifs de bénéfice au troisième trimestre.
- Lanxess affiche des ventes moins bonnes que prévu au troisième trimestre et met en garde contre une baisse de ses bénéfices pour l'exercice fiscal.
- Swisscom enregistre une baisse de son bénéfice net sur neuf mois ; son chiffre d'affaires augmente.
- Adecco annonce des résultats en baisse.
- Volvo Cars vise une marge bénéficiaire d'exploitation supérieure à 8% dans le cadre de la refonte de sa stratégie.
- Compagnie Financière Tradition améliore ses revenus.
- Theon International reçoit une première commande pour son système optronique.
- Les principales publications du jour : AstraZeneca, Zurich Insurance, Rheinmetall, National Grid, Diageo, DHL Group, Heidelberg Materials, Commerzbank, Swisscom, Henkel, AP Moller Maersk, ArcelorMittal, Novonesis, Banca Monte dei Paschi di Siena, BT Group, BPER Banca, Hochtief, Banco BPM, Genmab, Smith & Nephew, Unipol Assicurazioni, Uniper, Banca Mediolanum, Continental, National Bank of Greece, Renewi, Wise…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : Coherent (+11%), AppLovin (+6,4%), Figma (+5%)…
- Valeurs en baisse post-séance après leurs trimestriels : Fortinet (-12,6%), Paycom (-9,7%), DoorDash (-9%), Qualcomm (-2,6%), Robinhood (-2%)…
- Apple proche d'un accord d'un milliard de dollars par an pour utiliser l'IA de Google pour Siri.
- Google est en pourparlers préliminaires pour renforcer son investissement dans Anthropic, selon Business Insider.
- Snap flambe après avoir intégré le moteur IA de Perplexity.
- OpenAI voudrait que le gouvernement américain garantisse ses emprunts, ce qui ferait les affaires de ses nombreux fournisseurs et partenaires.
- Les principales publications du jour : ConocoPhillips, Airbnb, Canadian Natural Resources, Monster Beverage, Vistra, EOG Resources, Air Products, Datadog, Warner Bros, Fastenal, Take-Two Interactive…
D'Asie et d'ailleurs
- SoftBank aurait envisagé le rachat potentiel de Marvell, révèle Bloomberg.
- La banque singapourienne United Overseas Bank est malmenée en bourse après l'annonce d'une importante provision de 470 MUSD sur des risques liés à l'immobilier commercial aux Etats-Unis et en Chine.
- Le fabricant de matériaux de construction australien James Hardie chute de 13% après avoir été retiré de l'indice MSCI Australia au profit de Lynas Rare Earths.
- Nissan Motor a cédé son siège mondial à Yokohama pour 630 MUSD.
- Les principales publications du jour : DBS Group, Petrobras, Suzuki Motor, Fujifilm…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Le mystère du plongeon de l'investissement en Chine (The Economist, en anglais).
- Jensen Huang, PDG de Nvidia, affirme que la Chine "remportera" la course à l'IA face aux Etats-Unis (Financial Times, en anglais).
- Nous n’habitons plus un lieu, mais un continuum territorial (L'ADN).
- Une liste de 2506 candidats à un rachat (FT Alphaville, en anglais).
- Ces retraités américains qui bénéficient de la Sécurité sociale gratuitement (Le Monde).
- Les Simpson peuvent-ils vraiment prédire le futur ? (MIT Technology Review, en anglais).
- Steve Bannon alerte les Républicains qui moquent l'élection de Mamdani (Politico, en anglais).
- Les Etats-Unis vont-ils intervenir militairement au Nigeria ? (Rane, en anglais).
- Les mégastructures de Mars (Aeon, en anglais).
- Ce que font vraiment les analystes financiers (The Conversation).