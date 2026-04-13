La semaine dernière, l'annonce du cessez-le-feu a permis un net rebond des indices actions et une détente des prix du pétrole. Mais l'échec des négociations au Pakistan ce week-end pourrait ouvrir une nouvelle séquence d'escalade. POTUS (le petit surnom des President of the United States) a annoncé la mise en place d'un blocus naval à l'encontre des ports iraniens et étudie une reprise des frappes sur l'Iran.

Pas de fumée blanche à Islamabad. Les négociations menées ce week-end au Pakistan n'ont pas permis de percée décisive. Après 21 heures de pourparlers, les Iraniens et les Américains ont quitté le Pakistan sans accord. En réalité, le contraire aurait été surprenant puisqu'on parle de deux pays qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 47 ans et qui sortent de 40 jours de guerre. Le programme nucléaire iranien semble toujours être le point de blocage de ces discussions. Et il faudra sans doute plus qu'une seule rencontre si les deux parties veulent parvenir à un accord.

En attendant, l'impasse dans les négociations a conduit Donald Trump à durcir à nouveau sa position. Dimanche, il a annoncé que l'U.S. Navy allait entamer un blocus du détroit d'Ormuz et intercepter tous les navires qui auraient payé un droit de passage à l'Iran. Dans la nuit, le Centcom (commandement central de l'armée américaine) a précisé que le blocus concernerait uniquement les navires entrants et sortants des ports iraniens, à compter de 16h00 heure de Paris aujourd'hui. A ce stade, il faut rappeler que l'objectif de Donald Trump, et ce dont ont besoin les marchés, c'est une ouverture du détroit. Là nous avons désormais un blocus sur un blocus, et une nouvelle manifestation de puissance américaine.

Sur le terrain, la situation n'évolue donc pas beaucoup. Le trafic dans le détroit d'Ormuz reste à l'arrêt, à quelques exceptions près. Si le cessez-le-feu a permis une détente sur les prix du pétrole et un rebond des indices actions, l'approvisionnement énergétique reste très contraint. Or, plus le blocage dure plus les effets sur les prix du pétrole seront longs. Hier, lors d'une interview sur Fox News, Donald Trump a même concédé que les prix de l'essence aux Etats-Unis pourraient rester élevés jusqu'aux élections de mi-mandat en novembre.

La semaine dernière avait été une séquence de désescalade avec l'annonce du cessez-le-feu puis des négociations au Pakistan. Une détente qui a permis un net rebond des indices actions : +3% pour le Stoxx 600, +3,6% pour le S&P 500. Ce matin, nous sommes repartis dans une phase d'escalade, avec un durcissement des positions de part et d'autre. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump étudie une reprise de frappes limitées sur l'Iran.

Dans ce contexte, le pétrole est en hausse ce matin. Le Brent et le WTI ont à nouveau franchi la barre des 100 dollars. Il y a malgré tout une bonne nouvelle sur ce front. Ce week-end, l'Arabie saoudite a annoncé que son oléoduc Est-Ouest fonctionne à nouveau à pleine capacité, soit 7 millions de barils par jour, quelques jours après une attaque iranienne qui avait endommagé cette infrastructure.

Cette semaine marque le coup d'envoi de la saison des résultats d'entreprises, dont je reparlerai un peu plus bas. Ce qui est un peu particulier ce trimestre, c'est que les attentes paraissent assez élevées. En effet, la guerre en Iran a assombri les perspectives macro (davantage d'inflation, moins de croissance). Mais dans le même temps, les analystes ont plutôt revu à la hausse leurs estimations de bénéfices.

Pour les entreprises du S&P 500, les analystes attendent 17,6% de croissance en 2026, selon le consensus FactSet. Dans le détail, c'est le secteur de l'énergie qui affole logiquement les compteurs. Le consensus n'a pas trop évolué pour les autres secteurs. Mais la barre semble tout de même assez haute ce trimestre.

Du côté macro, le chiffre important cette semaine sera l'indice des prix à la production (PPI) outre-Atlantique. Vendredi, le CPI du mois de mars est ressorti en progression de 3,3% sur un an, soit la plus forte progression depuis mai 2024. Le marché n'a pas vraiment réagi à cette statistique car ce rebond était attendu. Il est même un peu moins élevé que prévu. Mais cela pèse néanmoins sur les ménages américains. L'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan est tombé en avril à son plus bas niveau jamais enregistré.

Les informations à ne pas rater pour bien commencer la semaine

En Hongrie, Victor Orban, battu aux législatives, va quitter le pouvoir après 16 ans à la tête du pays.

Moody's maintient la note souveraine de la France à Aa3 avec perspective négative.

La Chine a annoncé des mesures pour démontrer sa "bonne volonté" envers Taïwan, à la suite d'une rencontre entre Xi Jinping et la cheffe de l'opposition taïwanaise Cheng Li-wun.

Sur l'agenda des sociétés : les premiers résultats du 1er trimestre des entreprises qui comptent commencent à tomber. LVMH (ce soir), ASML, Publicis, Kering ou Ericsson côté européen, puis les grandes banques américaines (Goldman Sachs, JPMorgan...) et d'autres stars de Wall Street : Johnson & Johnson, Netflix, PepsiCo et Abbott, notamment.

Sur l'agenda macro, il y aura beaucoup de statistiques chinoises et peu d'indicateurs de premier plan ailleurs. Les prix à la production aux Etats-Unis auront toutefois une saveur particulière à cause des tensions sur les prix de l'énergie en mars.

Le blocus pèse sur les indices. En Asie-Pacifique, les marchés ont baissé. Le CAC 40 perd 1% à 8 175 points après les premiers échanges. Le SMI lâche 0,7% et le Bel 20 quelque 0,8%.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

16h00 : Ventes de logements existants (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

ABB : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 76 CHF.

Anheuser-Busch Inbev : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 75 à 73 EUR.

Antofagasta : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.

ASML Holding : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1300 à 1430 EUR.

Avanza Bank Holding : SB1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 390 à 405 SEK.

Bechtle : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à alléger avec un objectif de cours réduit de 46,60 à 31,50 EUR.

Biomérieux : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et réduit l'objectif de cours de 115 EUR à 100 EUR.

Bossard : Research Partners AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 183 CHF.

Evonik Industries : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 12,20 à 15,10 EUR.

Gjensidige Forsikring : Autonomous Research passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours de 265 NOK.

Kering : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 330 à 320 EUR.

Klépierre : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 29 à 30 EUR.

Legrand : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 175 à 144 EUR.

Michelin : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 30 à 28 EUR.

Nemetschek : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 76 à 56 EUR.

Pernod Ricard : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 100 à 95 EUR.

Publicis Groupe : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 130 à 131 EUR.

Repsol : Banco Sabadell passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours de 23,34 EUR.

Rémy Cointreau : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 50 à 48 EUR.

Ryanair : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 28 à 32 EUR.

Schindler Holding : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 265 à 272 CHF.

Sodexo : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 54,30 à 43,40 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 55 à 50 EUR.

Stellantis : Evercore ISI reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 7,50 à 8 EUR.

UPM-Kymmene : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 38 EUR.

Volvo AB-A : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 350 SEK.

: Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 350 SEK. Wärtsilä : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

TotalEnergies fait une découverte d’hydrocarbures sur le permis Moho en République du Congo.

Le Dupixent de Sanofi et Regeneron approuvé dans l'UE comme premier médicament ciblé contre l'urticaire chronique spontanée chez les jeunes enfants.

Engie pourrait vendre des participations minoritaires dans certains actifs aux Etats-Unis et en France (part dans Storengy) pour financer le rachat de UK Power Networks, selon Bloomberg. Par ailleurs, Engie accélère le déploiement de ses bornes de recharge électrique en Europe.

Stellantis supprime 650 postes d'ingénieurs chez Opel en Allemagne.

Casino pourrait céder de nouveaux actifs, Carrefour en embuscade, selon La Lettre.

Lidl veut lancer en France et dans d'autres pays européens son offre de téléphonie low cost.

Eurazeo émet 500 millions d'euros d'obligations 2031 à 4,625%. Le groupe rachète par ailleurs à Ardian la société Netco.

Imerys met en oeuvre un programme de rachat d'actions.

Trifork Group et OVH scellent un partenariat dans les services cloud et la sécurité.

Manitou annonce le décès de Jacqueline Himsworth, présidente de son conseil d'administration, à l'âge de 82 ans.

Transgene annonce la fin de la randomisation des patients de la partie Phase II de l’essai clinique évaluant TG4050 dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou.

Hoffmann Green renforce son partenariat avec le Groupe Angevin en signant un accord avec sa filiale Angevin Île-de-France.

Capital B continue à acheter des bitcoins.

Infoclip change de main à 22,14 EUR l'action.

Grolleau décale la publication de ses résultats 2025.

Les principales publications du jour : LVMH, Christian Dior, Semco, MGI Digital, Eurobio… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Iberdrola aurait mis en pause la vente d'un parc solaire espagnol d'environ 1 GW.

Shell confirme son projet de production de gaz sur le gisement offshore entre le Venezuela et Trinité.

Plenitude (ENI) finalise l'acquisition d'Acea Energia pour 500 millions d'euros.

Sulzer confirme ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.

Partners Group réitère ses prévisions de collecte brute entre 26 et 32 milliards de dollars pour l'exercice 2026.

PolyPeptide suscite l'intérêt d'EQT et KKR en vue d'un rachat, selon Bloomberg.

Georg Fischer décroche un contrat de 100 millions de francs pour des infrastructures hydrauliques au Brésil.

Stora Enso émet pour 1 milliard d'euros d'obligations hybrides.

Les pilotes Lufthansa appelés à la grève sur fond de litige relatif aux retraites.

Ferrari achève la première tranche de son programme de rachat d'actions de 3,5 milliards d'euros.

Eurobattery Minerals abandonne son projet minier en Espagne après une revue de portefeuille.

Les principales publications du jour : Traton, Galp Energia, Wise…

D'Amérique du Nord

Tesla annonce le déploiement imminent de son système de conduite autonome aux Pays-Bas.

Vineyard Wind poursuit GE Vernova pour l'empêcher d'abandonner le chantier d'un parc éolien.

Blackstone envisage une introduction en bourse de 2 milliards de dollars pour sa société d'acquisition de centres de données.

McDonald's va intégrer des boissons énergisantes et des sodas artisanaux à ses menus, selon le WSJ.

Cisco serait en pourparlers pour racheter la start-up spécialisée dans la sécurité IA Astrix pour un montant d'au moins 250 millions de dollars, selon The Information.

Les principales publications du jour : The Goldman Sachs Group, Fastenal…

D'Asie et d'ailleurs

TSMC devrait enregistrer un quatrième trimestre consécutif de bénéfices records face à une demande insatiable en IA.

Rio Tinto a suscité l'intérêt de plus d'une douzaine de soumissionnaires potentiels pour ses actifs américains produisant du bore, un minéral critique, qui pourraient valoir 2 MdsUSD, selon Bloomberg.

Chery Automobile envisage de produire en Europe via des partenariats.

Isuzu devrait reporter le lancement de son camion à pile à combustible développé avec Honda, initialement prévu pour 2027, selon Kyodo News.

SoftBank fonde une société au Japon pour développer une IA nationale, selon Nikkei. NEC, Honda et d'autres investisseurs en font partie.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.