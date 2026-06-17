Ce soir, les marchés financiers vont devoir mettre de côté leur sujet préféré du moment, l'introduction en bourse de SpaceX, pour s'intéresser à des gens un peu austères chargés d'éviter tout débordement économique. Un peu le contraire de la société d'Elon Musk, qui est un débordement à elle seule.

Hier, les marchés actions ont continué à être tiraillés entre une certaine forme de défiance pour les logiciels (-1,9% pour le Nasdaq 100), la fascination pour SpaceX (+4,8%, suffisant pour dépasser la capitalisation d'Amazon) et un retour en grâce de certains secteurs délaissés pendant des mois (banques, certaines valeurs cycliques liées au tourisme, industrie…). L'Europe a légèrement progressé (4e hausse de rang, quand même). Wall Street a fait le grand écart entre le Nasdaq 100 et le Dow Jones (+0,6%). Les sommets sont proches ou dépassés pour de nombreux indices actions.

Mais le gros morceau de la semaine, c'est donc la banque centrale américaine, qui annoncera ce soir la couleur de sa politique monétaire. Elle ne relèvera pas son taux directeur, c'est quasiment acquis. Mais elle fournira des indications sur ce qui devrait se passer dans les semaines et les mois à venir. A sa tête, Kevin Warsh, qui a remplacé Jerome Powell après huit ans de bons et loyaux services aux commandes de l'institution. Donald Trump désapprouve cette expression puisqu'il n'a trouvé Powell ni bon, ni loyal. Il n'a eu de cesse de le traiter de gros nul et d'ingrat. Parce que le principal point commun entre Powell et Warsh, c'est qu'ils ont tous deux été nommés par Trump. Lors de son premier mandat, le président espérait que Powell serait à sa botte. Ça n'a pas été le cas.

Quel sera le destin de Warsh ? C'est une excellente question, à laquelle personne ne sait répondre. Le nouveau président de la Fed est sans nul doute un type talentueux et compétent. Le marché se demande à quel point il sera politique. Pour arriver à son poste, il a dû entrer dans les bonnes grâces de la Maison Blanche, qui lui préférait des candidats plus serviles mais plus inquiétants pour le marché obligataire. Warsh affiche un profil suffisamment clivant pour séduire Trump (il a ouvertement critiqué le comportement de la Fed ces dernières années), mais aussi relativement rassurant pour la conduite de la politique monétaire (il ne fera pas n'importe quoi).

L'un des principaux enjeux de la soirée, outre le baptême du feu de Kevin Warsh dans le délicat exercice de la conférence de presse post-décision, sera de sonder l'homogénéité du comité de politique monétaire. Douze banquiers centraux votent en effet sur l'évolution des taux américains. C'est une décision collégiale, ce qui limite les craintes d'une dictature politique. Mais les sensibilités sont diverses. Elles transparaîtront dans la mise à jour des anticipations de l'institution pour les mois à venir, en matière de croissance, d'inflation et d'anticipations d'évolution des taux.

C'est ce document et la teneur du discours de Warsh qui auront le plus d'importance. Il y a dix jours, tout aurait tourné autour de la hausse des taux à venir à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz. Mais depuis qu'un accord est sur les rails et que le pétrole a nettement baissé, l'analyse a changé. En façade, le marché craint un ton un peu ferme de la part de la Fed, mais en coulisses, il espère secrètement que le discours sera plus pro-business que prévu (i.e. moins insistant sur le risque inflationniste). Si c'est le cas, les marchés actions pourraient bien prolonger leur joli printemps.

Les investisseurs sont de plus en plus persuadés que les choses vont se décanter au Moyen-Orient. Il faut dire que loin de leur fermeté de départ, les Etats-Unis ont été forcés de mettre de l'eau dans leur vin pour négocier avec Téhéran, qui pourrait bien sortir de la nasse avec des promesses d'investissement XXL et un nouveau round de négociation sur le nucléaire. Le Brent est passé sous la barre des 78 USD le baril, au plus bas depuis le début du mois de mars.

La décision de politique monétaire américaine interviendra ce soir à 20h00 et sera suivie de la conférence de presse de présentation de la décision et des perspectives à 20h30. Kevin Warsh a souligné à plusieurs reprises que son prédécesseur et ses ouailles étaient trop bavards. Sera-t-il plus avare de paroles ? Réponse ce soir.

En Asie Pacifique ce matin, la volatilité se réduit. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et l'Australie sont en hausse modérée. La Chine continentale est stable et Hong Kong lâche 0,5%. L'indice MSCI Asie Pacifique progresse de 0,4%. En Europe, les indicateurs avancés sont hésitants, avec un biais négatif sur l'automobile après l'avertissement XXL de BMW.

Le CAC 40 abandonne 0,14% à 8 435 points dans les premiers échanges. Le SMI recule de 0,1% à 13 742 points. Le Bel 20 est stable à 5 665 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : CPI (prix à la consommation) et PPI (prix à la production) mai 2026 (Royaume-Uni)

11h00 : CPI zone euro mai 2026 (Zone euro)

14h30 : Ventes au détail mai 2026 (Etats-Unis)

16h00 : NAHB, indice des prix immobiliers juin 2026 (Etats-Unis)

16h30 : Stocks pétroliers EIA (brut, essence, distillats) semaine du 13 juin (Etats-Unis)

20h00 : Réunion FOMC avec décision de politique monétaire (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Ahold Delhaize : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 47 à 43 EUR.

Aixtron : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 54,50 à 70 EUR.

Antin Infrastructure Partners : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 12 à 11,50 EUR.

ASM International : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 905 à 1040 EUR.

ASML : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1570 à 1900 EUR.

Atrium Ljungberg : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 32 SEK à 34 SEK.

Biomérieux : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 81 à 78 EUR.

BMW : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 100 à 82 EUR. Oxcap Analytics maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 87 EUR à 66 EUR.

Diasorin : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 62 à 58 EUR.

Euronext : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 170 à 180 EUR.

Hennes & Mauritz : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 195 SEK à 180 SEK.

Mycronic : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 310 SEK.

Nordex : Rothschild & Co Redburn démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 56 EUR.

NP3 : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 299 SEK à 293 SEK.

Nyfosa : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 75 SEK.

Orange : Barclays reprend le suivi à pondération en ligne en visant 17 EUR.

Vallourec : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 29 à 28 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Renault s'associe à Thales pour accélérer la production de drones en France.

EssilorLuxottica signe un accord de développement conjoint avec Applied Materials pour des lunettes intelligentes dopées à l'IA.

Bouygues Construction va réaliser un centre hospitalier universitaire au Monténégro.

Vicat annonce l'acquisition d'Araïko, société spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie.

Worldline lance son nouveau plan d'actionnariat salarié.

Argan a livré le nouvel entrepôt de Sorigny à Danone.

Medincell a creusé ses pertes lors de son exercice 2025-2026.

Gérard Perrier transfère sa cotation d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris.

Gilles Besin est nommé Directeur Général de Valerio Therapeutics à compter du 1er juillet 2026.

Ares et Michele Kang seraient sur le point de conclure un accord pour prendre le contrôle du Lyon Football Club (Eagle Football), selon Bloomberg.

Takuya Yamada nommé PDG par intérim de Paris Realty Fund.

Les principales publications du jour: Vinci (trafic mensuel).

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

BMW revoit à la baisse sa prévision de marge opérationnelle automobile pour 2026, pénalisée par la concurrence en Chine et la crise au Moyen-Orient.

Volkswagen réduit la production de son usine d'Osnabrück en Allemagne.

Thyssenkrupp approuve la scission de sa branche de matériaux face à la crise.

HSBC signe un accord pluriannuel avec Google Cloud pour renforcer ses capacités en intelligence artificielle.

Iberdrola lève 1,50 milliard d'euros via une émission d'obligations vertes.

Straumann relève ses objectifs de rentabilité pour 2026.

Un groupe de pirates informatiques revendique le vol de données confidentielles chez Novo Nordisk.

Nokia investit 30 millions de dollars pour accroître ses capacités de production de technologies de réseaux optiques aux Etats-Unis.

La coentreprise de Skanska remporte un contrat de 712 MUSD aux Etats-Unis.

Lastminute prévoit une réduction d'effectifs pour rationaliser ses opérations.

Santé Canada approuve l'Exdensur de GSK pour l'asthme sévère et les polypes nasaux.

Holcim s'opposerait à l'offre de Huaxin Cement pour la division ciment de CSN.

Munters Group envisage la cession de sa division FoodTech.

Repsol et PDVSA signent un protocole d'accord sur le développement du pétrole et du gaz au Venezuela.

Hensoldt va livrer des radars à Kiev.

D'Amérique du Nord

SpaceX dépasse légèrement la capitalisation d'Amazon en clôture, après avoir gagné 49% depuis son IPO.

Oracle qualifie d'inexactes les informations faisant état de l'échec de négociations avec Microsoft dans le cloud.

Amazon pourrait faire l'objet de sanctions suite à une plainte de la FTC concernant ses pratiques publicitaires, selon Bloomberg.

Intel lance la production initiale de sa nouvelle technologie de gravure.

Exxon Mobil conclut un accord préliminaire de fourniture de GNL avec l'Afrique du Sud.

Mastercard maintient son dividende trimestriel à 0,87 USD par action, payable le 7 août.

AT&T nomme Jennifer Biry directrice financière dès 2027, Pascal Desroches prenant sa retraite.

Robinhood supprime 300 postes, soit 10% de ses effectifs.

Snap résiste à la pression des investisseurs en lançant ses lunettes connectées.

Marathon redémarre l'unité de craquage catalytique de sa raffinerie de Galveston Bay au Texas.

Les principales publications du jour: The Progressive, Jabil.

D'Asie et d'ailleurs

SK Hynix dément les informations de presse concernant un plan de rémunération des actionnaires de 100 000 milliards de wons

Tokio Marine mise sur des acquisitions en Australie et au Canada pour diversifier ses revenus à l'international.

BYD accélère sa production de batteries au Brésil.

Qantas s'apprête à dévoiler la première liaison de son projet de vols ultra-long-courriers Project Sunrise.

Westpac Banking renforce sa participation dans Stride Property.

National Australia Bank finalise le rachat de ses titres de capital.

Accord entre les syndicats et Inpex sur le site de GNL d'Ichthys en Australie, selon ABC.

QBE Insurance va émettre 500 millions d'euros de titres subordonnés.

L'entrée en Bourse de Jio, filiale de Reliance, serait imminente selon le Financial Times.

SoftBank lance un service de cybersécurité propulsé par OpenAI.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.