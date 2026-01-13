Degroof Petercam a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Prodware, Phast Invest a acquis 403 106 actions par l'intermédiaire du membre du marché acheteur qu'elle a désigné.
Par conséquent, à la clôture de l'offre, l'initiateur détient 7 594 773 actions Prodware, soit 97,68% du capital et au moins 97,85% des droits de vote, ainsi que 1 460 000 BSAANE donnant droit, en cas d'exercice, à autant d'actions nouvelles.
Pour rappel, l'OPR était ouverte du 22 décembre 2025 au 8 janvier 2026, au prix unitaire de 28 euros. La suspension de la cotation des actions Prodware est maintenue jusqu'à nouvel avis.
Prodware est spécialisé dans l'édition et l'intégration de logiciels de gestion. Fort d'une structure de R&D puissante, d'une expertise unique en industrialisation des best practices, et d'alliances stratégiques de premier plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre Prodware Adjust au niveau mondial. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- édition et intégration de logiciels de gestion : logiciels de gestion de la comptabilité, des ressources humaines, de la relation client, des fiches de paie, de la production, etc. ;
- conception, ingénierie et déploiement de systèmes d'information décisionnels : applications d'exploitation et d'analyse de données, systèmes de modélisation et de pilotage de processus de gestion internes (gestion de la relation client, des ressources humaines, contrôle de gestion, etc.), etc. ;
- conception et mise en oeuvre d'applications réseaux et de sécurisation : fourniture de systèmes réseaux, installation et hébergement de serveurs, mise en place de logiciels de protection (antivirus, anti-intrusion, etc.).
Considéré comme le premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, et le premier partenaire de Sage dans les pays francophones, Prodware compte plus de 1 700 collaborateurs qui accompagnent plus de 15 000 clients (hors Westpole et Protinus) dans 16 pays.