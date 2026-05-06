Le 6 mars dernier, la société a signé un accord pour cette opération et se séparer du spécialiste de la distribution et de l'intégration de solutions logicielles de conception 3D. L'opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage du groupe.
Le prix de cession s'élève à 35 millions d'euros et permet de matérialiser la valeur de cette activité pour les actionnaires du groupe.
Dans le prolongement de cette opération, le conseil d'administration avait annoncé son intention de proposer une redistribution d'une part significative du produit de cession, à hauteur de 20 millions d'euros, sous la forme d'une offre publique de rachat d'actions.
Prodways Group communiquera ultérieurement sur le calendrier et les modalités de cette offre publication de rachat d'actions. Elle sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.
Prodways Group figure parmi les leaders européens de l'impression 3D à destination des industries aéronautique, spatiale, médicale, dentaire, automobile, etc. C'est un procédé de fabrication additive consistant à créer des objets physiques par superposition de différentes couches de matières. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et fabrication de pièces imprimées en 3D en plastique et en métal (65,6%) ;
- conception, fabrication et distribution d'imprimantes 3D, de matières associées (résines et poudres polymères) et de logiciels de conception 3D (34,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (54,1%), Europe (32,3%), Amérique du Nord (8%) et autres (5,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.