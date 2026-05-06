Prodways finalise la cession de son activité Software

Le spécialiste de l'impression 3D a annoncé la réalisation définitive de la cession de son activité Software, portée par sa filiale AvenAO.

Le 6 mars dernier, la société a signé un accord pour cette opération et se séparer du spécialiste de la distribution et de l'intégration de solutions logicielles de conception 3D. L'opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage du groupe.



Le prix de cession s'élève à 35 millions d'euros et permet de matérialiser la valeur de cette activité pour les actionnaires du groupe.



Dans le prolongement de cette opération, le conseil d'administration avait annoncé son intention de proposer une redistribution d'une part significative du produit de cession, à hauteur de 20 millions d'euros, sous la forme d'une offre publique de rachat d'actions.



Prodways Group communiquera ultérieurement sur le calendrier et les modalités de cette offre publication de rachat d'actions. Elle sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.