Prudence à Wall Street, Intel dévisse

Plus d'une heure et demi après l'ouverture, les marchés américains évoluent en ordre dispersé après la publication de l'indice PMI composite pour janvier. Toujours attentifs à l'évolution de la situation géopolitique notamment sur le dossier du Groenland, les investisseurs ont sanctionné la performance annuelle globalement décevante d'Intel. Après 17h, le Dow Jones perd 0,46% à 49 158,08 points. A l'inverse, le Nasdaq et le S&P 500 gagnent respectivement 0,55% et 0,18% à 23 566,03 points et à 6 925,78 points.

Ce vendredi, les intervenants ont pris connaissance du PMI Composite de janvier. Ce dernier a signalé une croissance continue de l'activité dans le secteur privé en ce début d'année 2026. Précisément, la production enregistre désormais une croissance ininterrompue depuis 36 mois. Cependant, "s'établissant à 52,8 (en légère hausse par rapport aux 52,7 de décembre et en ligne avec les attentes), l'indice n'indique qu'une amélioration marginale de la croissance par rapport au point bas de huit mois atteint en décembre", selon S&P Global. "Cette progression soutenue a été portée par une reprise de la croissance des nouvelles commandes après le creux de 20 mois enregistré en décembre", souligne le groupe spécialisé dans l'information et l'analyse financière.



L'autre statistique du jour qui est tombé après le PMI Composite est l'indice de la confiance des consommateurs américains calculé par l'Université du Michigan en janvier. Celui-ci s'est redressé bien plus qu'estimé initialement. Il est ressorti à 56,4 en données définitives, contre 54 attendu, et 52,9 en décembre 2025. Jefferies n'anticipait qu'une révision en légère hausse de l'indice pour janvier, à 54,5 points, après une estimation préliminaire de 54.



Du côté des valeurs, Intel (-15,7%, à 45,78 dollars) signe la plus forte baisse du S&P 500 au lendemain de la publication de ses résultats mitigés sur l'exercice 2025. L'action du fabricant mondial de semi-conducteurs plonge, pénalisée par ses pertes qui se sont creusées au quatrième trimestre et ses prévisions du premier trimestre 2026 jugées insuffisantes par les investisseurs. Sur la période en cours, la multinationale américaine sera confrontée à des contraintes d'approvisionnement critiques, tant internes qu'externes, compte tenu d'une demande sans précédent pour ses processeurs de centres de données.



En revanche, le titre SLB progresse de plus de 1% à la faveur d'une bonne performance enregistrée au quatrième trimestre 2025. Sur les trois derniers mois de l'année 2025, les revenus de la multinationale de services et équipements pétroliers s'élèvent à 9,75 milliards de dollars, en hausse de 9% par rapport au trimestre précédent. Le bénéfice net ressort à 824 MUSD, en hausse de 12 % en glissement trimestriel. L'Ebitda ajusté a progressé 13% à 2,33 MdsUSD, par rapport au troisième trimestre.



En outre, Intuitive Surgical progresse légèrement grâce à un bon quatrième trimestre 2025. Le fabricant de systèmes vidéo d'assistance à la chirurgie robotique a généré des revenus de 2,87 MdsUSD, en nette progression de 19%. L'activité a été portée par la croissance des volumes.



A noter que la première réunion de la Fed pour l'année 2026 aura lieu les 27 et 28 janvier. A l'issue de celle-ci, un communiqué officiel sera publié sur la trajectoire de la politique monétaire américaine. Une conférence de presse de son président Jerome Powell (dont le mandat se termine en mai 2026) aura lieu également. Les propos de ce dernier sur ce sujet est très attendue par les investisseurs et l'administration Trump.