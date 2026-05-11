Les grands indices new-yorkais s'affichent en ordre dispersé pour lancer cette nouvelle semaine. Le Dow Jones progresse de 0,20% tandis que le Nasdaq se replie de 0,14%.

Vendredi, le Nasdaq 100 et le S&P 500 s'étaient offerts des gains respectifs de 2,35 et 0,84%, portés notamment par les valeurs technologiques et plus particulièrement celles qui entourent l'intelligence artificielle. De son côté, le Dow Jones n'avait grappillé que 0,02%.



La tendance à Wall Street devrait donc être à la prudence, comme en Europe, face à l'actualité sur le front de la guerre au Moyen-Orient. Les Etats-Unis, via leur président, ont rejeté la réponse de l'Iran à leurs propositions pour mettre fin à la guerre. Sur son réseau social, Donald Trump a déclaré, en majuscules : "c'est totalement inacceptable".



Partant, le conflit est encore loin d'arriver à son terme et le trafic dans le détroit d'Ormuz est quasi à l'arrêt. Les cours de l'or noir sont en hausse, le WTI à New York grimpe de 3,94%, à 98,51 dollars, et le Brent de la mer du Nord avance de 1,03%, à 104,43 dollars.



Sur le marché des devises, le dollar est quasi-stable face à la monnaie unique (+0,02%) et s'échange contre 0,8499 euro.



En ce qui concerne la macro-économie, l'agenda du jour est plutôt léger, les investisseurs se contenteront, à 16h, des ventes de logements anciens du mois d'avril aux Etats-Unis.



Le reste de la semaine sera nettement plus chargé avec principalement les chiffres de l'inflation américaine d'avril dès mardi. Ils seront, comme toujours, particulièrement surveillés dans un contexte où l'emploi se porte bien outre-Atlantique, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale de se concentrer sur la hausse des prix, son deuxième mandat avec l'emploi.



Dans le reste de la semaine, il y aura au programme : les prix à la production d'avril, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage, les ventes au détail, ou encore l'indice Empire State.



Dans l'actualité des entreprises



KKR a annoncé la vente, conjointement avec Fokus Nordic, d'un portefeuille d'unités résidentielles danoises, dans le centre et la grande région de Copenhague, à Pears Global Real Estate Denmark. Le détail de la transaction n'a pas été divulgué.