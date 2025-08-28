Prudential : objectif de cours rehaussé chez UBS

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Prudential avec un objectif de cours rehaussé de 1200 à 1230 pence, une nouvelle cible impliquant 28% de potentiel de hausse pour le titre du groupe britannique de services financiers.



'7,4 milliards de dollars (soit plus de 20% de la capitalisation boursière) seront rendus aux actionnaires sur 2026-28, avec un TCAC des bénéfices d'environ 10%', souligne le broker, qui voit le rendement du capital soutenu par le FCF, l'OFSG et la solvabilité.