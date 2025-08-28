Prudential : UBS ajuste son objectif de cours

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et ajuste son objectif de cours à 1230 pence (contre 1200 pence). Cet objectif représente un potentiel de hausse de 28% du titre du groupe britannique de services financiers.



'7,4 milliards de dollars (> 20 % de la capitalisation boursière) seront reversés aux actionnaires sur la période 2026-2028, avec un TCAC des bénéfices d'environ 10 %. Le rendement du capital est soutenu par les flux de trésorerie disponibles, l'OFSG et la solvabilité' indique UBS.



'La politique de gestion du capital laisse entrevoir une hausse du rendement pour les actionnaires à court terme. Les résultats d'OFSG ont dépassé les attentes, ce qui conforte la confiance dans l'atteinte de l'objectif de plus de 4,4 milliards de dollars d'ici l'exercice 2027' rajoute le bureau d'analyse.