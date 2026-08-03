La valeur d'entreprise implicite s'élève à environ 3,8 milliards de dollars (3,3 milliards d'euros).
La transaction fait ressortir une prime de près de 23% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 90 derniers jours au vendredi 31 juillet 2026.
L'opération va permettre à Prysmian de se renforcer en Amérique du Nord en y ajoutant un portefeuille complémentaire de produits d'infrastructures électriques adjacents aux câbles, accélérant ainsi l'évolution du groupe vers un statut de fournisseur complet de solutions électriques.
En parallèle, ce rapprochement permettra d'accélérer les délais de livraison et le processus d'installation, dans un contexte de croissance dynamique du secteur électrique outre-Atlantique.
Prysmian S.p.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l'installation de câbles et de systèmes de câblage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- câbles et systèmes de câblage électriques (91,8%) : câbles de distribution de courant faible, moyenne et haute tension, câbles spéciaux d'équipements industriels, câbles de signalisation, câbles de batteries, câbles électriques haute tension souterrains et sous-marins, câbles de télécommunication sous-marins et câbles spéciaux offshore ;
- câbles et systèmes de câblage télécoms (8,2%) : câbles en cuivre et fibre optique, câbles de communication à conducteurs métalliques, composants et systèmes de câblage de réseaux longue distance, etc.
A fin 2025, le groupe dispose de 109 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (15,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,8%), Amérique du Nord (39,8%), Amérique latine (7,3%) et Asie-Pacifique (5,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.