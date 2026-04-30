Qualcomm bat le consensus sur son 2e trimestre

Qualcomm a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté (non GAAP) en repli de 7% à 2,65 USD au titre de son 2e trimestre comptable, soit le haut de sa fourchette-cible de 2,45-2,65 USD d'il y a 3 mois et surtout bien au-dessus du consensus qui était d'un peu plus de 2 USD.

Toujours en données ajustées, il a vu ses revenus se tasser de 2% à 10,6 MdsUSD, sous l'effet d'un recul de 4% chez Qualcomm CDMA Technologies (QCT) que n'a pu compenser une croissance de 5% chez Qualcomm Technology Licensing (QCL).



Au sein de sa principale division QCT, le fabricant de puces californien a vu ses ventes croître fortement de 38% dans son activité automobile et de 9% dans l'Internet des objets (IoT), mais chuter de 13% dans ses activités portables.



"Nous vivons une période de profonde transformation de notre secteur : l'essor des agents d'IA redéfinit notre feuille de route sur toutes les plateformes que nous développons", commente le CEO de Qualcomm, Cristiano Amon.



Ce dernier pointe aussi l'entrée du groupe sur le marché des centres de données, où "un partenariat avec un hyperscaler de premier plan pour la fourniture de puces personnalisées est en bonne voie pour des livraisons initiales d'ici la fin de l'année".



Qualcomm anticipe un BPA ajusté entre 2,10 et 2,30 USD, ainsi que des revenus entre 9,2 et 10 MdsUSD pour son 3e trimestre 2025-26, période où les revenus des activités portables livrés aux clients chinois devraient selon lui atteindre leur point bas.