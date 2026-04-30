Qualcomm a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté (non GAAP) en repli de 7% à 2,65 USD au titre de son 2e trimestre comptable, soit le haut de sa fourchette-cible de 2,45-2,65 USD d'il y a 3 mois et surtout bien au-dessus du consensus qui était d'un peu plus de 2 USD.
Toujours en données ajustées, il a vu ses revenus se tasser de 2% à 10,6 MdsUSD, sous l'effet d'un recul de 4% chez Qualcomm CDMA Technologies (QCT) que n'a pu compenser une croissance de 5% chez Qualcomm Technology Licensing (QCL).
Au sein de sa principale division QCT, le fabricant de puces californien a vu ses ventes croître fortement de 38% dans son activité automobile et de 9% dans l'Internet des objets (IoT), mais chuter de 13% dans ses activités portables.
"Nous vivons une période de profonde transformation de notre secteur : l'essor des agents d'IA redéfinit notre feuille de route sur toutes les plateformes que nous développons", commente le CEO de Qualcomm, Cristiano Amon.
Ce dernier pointe aussi l'entrée du groupe sur le marché des centres de données, où "un partenariat avec un hyperscaler de premier plan pour la fourniture de puces personnalisées est en bonne voie pour des livraisons initiales d'ici la fin de l'année".
Qualcomm anticipe un BPA ajusté entre 2,10 et 2,30 USD, ainsi que des revenus entre 9,2 et 10 MdsUSD pour son 3e trimestre 2025-26, période où les revenus des activités portables livrés aux clients chinois devraient selon lui atteindre leur point bas.
Mr. Cristiano R. Amon is an Independent Director at Adobe, Inc. and a President, Chief Executive Officer & Director at QUALCOMM, Inc. He is on the Board of Directors at Adobe, Inc., QUALCOMM, Inc., Father Joe's Villages Auto, Semiconductor Industry Association and US-China Business Council. Mr. Amon was previously employed as a President by QUALCOMM CDMA Technologies, an Executive Vice President by Qualcomm Technologies, Inc., and a Chief Technology Officer by Vesper SA. He received his undergraduate degree from the University of Campinas.
Qualcomm, Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de logiciels et de systèmes CDMA. La technique CDMA consiste à utiliser un spectre étalé destiné à répartir des émissions de codes sur de nombreuses fréquences de communications mobiles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes de communication (85,5%) : systèmes CDMA (circuits intégrés, logiciels et systèmes destinés aux transmissions de voix et de données et au secteur des multimédias) et systèmes de communication sans fil et d'accès à Internet (produits destinés à la transmission de données, aux communications par satellite, aux activités de décryptage, etc.) ;
- vente de licences (14,5%) : à destination des fabricants intégrant les technologies CDMA.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (23,8%), Chine et Hong Kong (45,9%), Corée du Sud (21,5%) et autres (8,8%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.