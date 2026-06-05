Tops Europe : Raspberry +28,96 % : quoi de mieux qu’un relèvement d’objectifs pour brancher Raspberry sur la vague IA? Le concepteur et assembleur de matériel informatique relève ses attentes, porté par une demande industrielle solide et une rentabilité attendue en nette hausse, avec en toile de fond les besoins croissants en calcul embarqué et en infrastructures connectées.



EasyJet +18,52 % : Castlelake n’a encore rien posé sur la table, mais son intérêt déclaré suffit à faire décoller le titre. Les investisseurs jouent la possibilité d’une offre, dans un contexte où easyJet estime que sa valorisation a été fragilisée par les tensions sur le carburant et au Moyen-Orient.

Sivers +14,29 % : le suédois mène la danse dans la tech européenne, porté par son partenariat avec GlobalFoundries dans la photonique pour l’intelligence artificielle. Dans son sillage, OVH et d’autres acteurs profitent du thème de la souveraineté numérique, alors que Bruxelles a dévoilé un plan destiné à réduire la dépendance aux géants américains. Valeo +13,94 % : l’équipementier auto se découvre une carte IA. Le marché s’enflamme pour son potentiel dans le refroidissement des data centers, un terrain inattendu mais porteur, qui permet au titre de sortir un temps de sa lecture purement automobile. Wolters Kluwer +4,03 % : l’éditeur d’information professionnelle reprend un peu la main sur le narratif IA. Après les craintes de disruption, le marché retient son partenariat renforcé avec OpenAI, avec en appui Bernstein qui est toujours à l’achat.

Flops Europe : Abivax -22,53 % : la biotech française dévisse après la publication des données de phase III pour son candidat médicament obéfazimod contre les maladies inflammatoires de l’intestin. Les investisseurs se sont focalisés sur les inquiétudes liées à la sécurité, malgré la forte efficacité démontrée par le traitement.



Pan African -22,73 % : le producteur d’or recule après avoir indiqué que sa production annuelle devrait ressortir dans le bas de sa fourchette de prévisions. Le groupe vise environ 275 000 onces sur l’exercice clos fin juin, contre une fourchette initiale de 275 000 à 292 000 onces, pénalisé par les mines de Tennant. Le marché retient aussi des perspectives prudentes pour 2027.

Soitec -17,4 % : le spécialiste des matériaux semi-conducteurs subit des prises de bénéfices après une envolée spectaculaire du titre la semaine dernière, qui venait de toucher un plus haut depuis 2022. Malgré l’enthousiasme autour de l’IA et de la photonique, le marché reprend son souffle. Partners Group -14,07 %: la société suisse de gestion d’actifs non cotés chute après avoir limité les retraits d’un de ses fonds d’investissement privé “evergreen”. Cette décision fait suite à une augmentation des demandes de rachat pour ce fonds, principalement détenu par des investisseurs privés. Akzo Nobel -12,7 % : Nippon Paint et Sherwin-Williams ont abandonné leur projet d’acquisition conjointe du fabricant néerlandais de peintures. Akzo Nobel estime que le prix de l’offre était loin de refléter la valeur de l’entreprise et présentait des garanties insuffisantes quant à la réalisation de l’opération, notamment sur le plan réglementaire. Wise -13,28 % : un rapport du Bureau of Investigative Journalism a révélé que la société de transfert d’argent faisait l’objet d’une enquête du parquet en Belgique concernant des transactions suspectes d’un montant de 500 MEUR. Wise a indiqué dans un communiqué coopérer pour répondre aux questions du procureur concernant ses activités.

Tops US: Marvell +28,52 % : il ne fallait pas nécessairement le prouver, mais quand Jensen Huang déclare qu’une société va valoir 1 000 MdsUSD, le marché a tendance à l'écouter. C’est ce que Marvell a vécu cette semaine, le titre prenant 24% à l'ouverture, à la suite de la déclaration du patron de Nvidia. Hewlett Packard +14,31 % : la société a publié des résultats records pour son deuxième trimestre portée par la demande en IA. La direction en a donc profité pour avancer de deux ans ses objectifs financiers à long terme. Le titre prenait 36% en post-clôture. Flops US:



Strategy -24,29 % : la société tech connue pour sa stratégie d’achat massive de Bitcoin vient de retourner sa veste. Michael Saylor avait bâti sa légende sur le fait de ne jamais vendre de Bitcoin, ce qu’il a pourtant fait en en cédant 32. Cette cession représente une infime partie du portefeuille de Strategy mais la symbolique derrière le geste a suffi au marché.

Fedex -19,61 % : la société de transport finalise la scission de son activité. La nouvelle entité FedEx Freight Holding cote en bourse depuis le premier juin. La scission a été réalisée par la distribution par FedEx de 80,1% des actions ordinaires en circulation de FedEx Freight. Broadcom -13,66 % : le géant des semi-conducteurs l’aura définitivement prouvé, le marché est de plus en plus exigeant lors de la publication de résultats. Le groupe a publié des résultats légèrement en dessous des attentes et a adopté un ton jugé prudent pour ses perspectives. Le marché a immédiatement réagi et a entraîné Arm et Micron dans cette chute.