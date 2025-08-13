L'essor de l'intelligence artificielle justifie-t-il réellement l'exubérante valorisation boursière de la plate-forme de communautés en ligne ?

C’est la question à quarante milliards de dollars. En effet, dans Reddit : Le contexte autour de l'IPO et Reddit : Parallèles audacieux, nous rappelions que l’entreprise avait jusque-là peiné à s’inventer un modèle économique convaincant.

Mais la vague de l’IA est passée par là, et avec elle l’explosion de ses recettes publicitaires. Il y a deux semaines, l’entreprise prenait ainsi le marché de court avec des résultats semestriels très au-delà des attentes du consensus.

Très bien référencés par ChatGPT et consorts — selon plusieurs études, ils le seraient même mieux que ceux de Wikipedia — les contenus de la plate-forme trouvent de la sorte un nouveau souffle. Belle opération pour Sam Altman, qui détenait au moment de l’IPO une participation de 9% dans Reddit.

Désormais sous stéroïdes, l’entreprise a doublé son chiffre d’affaires en dix-huit mois ; elle l’a par ailleurs triplé en trois ans. Son résultat d’exploitation est dans le vert depuis deux semestres, et les derniers comptes à trois mois font état d’un résultat net de 89 millions de dollars ainsi que d’un cash-flow libre de 111 millions de dollars.

Cette performance doit cependant être mise en perspective. D’abord, un tiers du profit avant impôts est lié à la rémunération de l’abondante trésorerie - deux milliards de dollars et équivalents - depuis l’IPO. Ensuite, comme de coutume, le cash-flow libre affiché ne tient pas compte de plantureuses rémunérations en stock-options qui atteignent 89 millions de dollars sur le trimestre.

Le prix d’exercice des options est très bas - beaucoup trop bas selon les analystes de Zonebourse - et la dilution entraînée par les émissions de titres correspondantes élevée. On note un volume de titres en circulation qui augmente de 57% par rapport à l’an dernier à la même époque.

Par ailleurs, sur douze mois, le montant total des rémunérations en stock-options atteint environ 800 millions de dollars, c’est-à-dire plus de la moitié du chiffre d’affaires - du chiffre d’affaires, pas du profit - réalisé sur la période.

L’affaire, il faut le dire, n’est pas sans rappeler en partie le cas plutôt grinçant de Snapchat. Voir à ce sujet Snap Inc.: Vampirisation bien ordonnée.