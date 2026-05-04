Quelques jours après la publication des résultats trimestriels, DZ Bank a confirmé sa recommandation à acheter sur le titre du laboratoire pharmaceutique, tout en relevant à la marge sa cible de cours de 849 à 850 dollars.
Les analystes pensent que les premières homologations du laboratoire pharmaceutique prévues en 2026 se sont déjà matérialisées. Regeneron a enregistré une croissance à deux chiffres de ses revenus et de son bénéfice par action. Le premier a connu une hausse de 19%, à 3,6 milliards de dollars, tandis que le second a augmenté de 15%, pour s'installer à 9,47 dollars par titre. Ces deux indicateurs financiers ont été supérieurs aux prévisions.
Parmi les moteurs de revenus, il y a toujours le Dupixent via la participation aux revenus versée par le partenaire Sanofi (1,6 milliard de dollars, en progression de 36%). Il y a également Eylea, dont le déclin de la version originale s'est poursuivi (-36%) en raison de l'expiration des brevets et de la concurrence des génériques, mais la nouvelle version hautement dosée a généré 468 millions de dollars de revenus (+53%). Enfin, le Libtayo, un médicament contre le cancer, a vu ses ventes bondir de 54%, pour atteindre 438 millions de dollars.
Pour l'ensemble de l'année, le consensus table sur un chiffre d'affaires total en hausse de 10%, à 15,8 milliards de dollars et une hausse du bénéfice ajusté par action de 6%, à 46,88 dollars.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments destinés au traitement des maladies ophtalmologiques, inflammatoires et des cancers. Le CA par type de revenus se répartit comme suit :
- revenus issus d'accords de collaboration (51,1%) : collaboration avec Sanofi (80,3% des revenus), Bayer (19,4%) et autres (0,3%) ;
- revenus issus des ventes de produits (30%) ;
- revenus issus des ventes de licences des technologies et des prestations de services de recherche en sous-traitance (4,9%).
A fin 2025, le groupe dispose d'un portefeuille d'environ 45 produits en développement clinique.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.