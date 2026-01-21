Renault devrait arrêter Ampere

Selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier, Renault aurait l'intention de mettre fin à Ampere, l'entité qui regroupe ses activités dans l'électrique et les logiciels.

Ce projet avait été porté par Luca de Meo, ex-directeur général du groupe, qui avait même l'intention de l'introduire en bourse. L'idée d'une IPO avait depuis été abandonnée faute d'une valorisation suffisante.



Arrêter cette entité en réintégrant ses activités au sein du groupe devrait permettre de simplifier l'organisation, réduire les coûts et accélérer la mise en oeuvre des projets futurs, selon l'agence de presse.



Toujours selon ces sources, ce projet sera sans impact sur l'emploi ou les contrats des salariés concernés.