Ce projet avait été porté par Luca de Meo, ex-directeur général du groupe, qui avait même l'intention de l'introduire en bourse. L'idée d'une IPO avait depuis été abandonnée faute d'une valorisation suffisante.
Arrêter cette entité en réintégrant ses activités au sein du groupe devrait permettre de simplifier l'organisation, réduire les coûts et accélérer la mise en oeuvre des projets futurs, selon l'agence de presse.
Toujours selon ces sources, ce projet sera sans impact sur l'emploi ou les contrats des salariés concernés.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
