Renault prend le contrôle total de Flexis

Renault Group a obtenu l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires afin d'acquérir les participations de Volvo Group et de CMA CGM Group dans Flexis (respectivement 45% et 10%), portant ainsi sa participation à 100 % et faisant de Flexis une filiale entièrement détenue par le Groupe. Cette évolution n'affecte ni les ambitions produits ni le plan industriel initial.

Depuis 2024, une solide base technologique a été développée pour le futur Trafic Van E-Tech electric, dont une inédite plateforme "skateboard", conçue pour intégrer notamment une chaîne de traction électrique 800V, ainsi qu'une architecture Software Defined Vehicle (SDV).



Les équipes de Renault Group vont poursuivre le développement de la nouvelle génération de fourgons entièrement électriques et des services associés, afin de répondre aux enjeux de la logistique urbaine et à la demande croissante de décarbonation.



Comme initialement prévu, la production de Renault Trafic Van E-Tech electric, premier modèle de la gamme, débutera à la fin de l'année 2026 à l'usine Renault Group de Sandouville, en France.



Volvo Group, via Renault Trucks, commercialisera également ce véhicule à partir de 2027, dans le prolongement du partenariat historique entre Renault Group et Renault Trucks dans le domaine des véhicules utilitaires légers.