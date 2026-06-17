Renault Group a obtenu l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires afin d'acquérir les participations de Volvo Group et de CMA CGM Group dans Flexis (respectivement 45% et 10%), portant ainsi sa participation à 100 % et faisant de Flexis une filiale entièrement détenue par le Groupe. Cette évolution n'affecte ni les ambitions produits ni le plan industriel initial.
Depuis 2024, une solide base technologique a été développée pour le futur Trafic Van E-Tech electric, dont une inédite plateforme "skateboard", conçue pour intégrer notamment une chaîne de traction électrique 800V, ainsi qu'une architecture Software Defined Vehicle (SDV).
Les équipes de Renault Group vont poursuivre le développement de la nouvelle génération de fourgons entièrement électriques et des services associés, afin de répondre aux enjeux de la logistique urbaine et à la demande croissante de décarbonation.
Comme initialement prévu, la production de Renault Trafic Van E-Tech electric, premier modèle de la gamme, débutera à la fin de l'année 2026 à l'usine Renault Group de Sandouville, en France.
Volvo Group, via Renault Trucks, commercialisera également ce véhicule à partir de 2027, dans le prolongement du partenariat historique entre Renault Group et Renault Trucks dans le domaine des véhicules utilitaires légers.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (88,8%) : 2 336 807 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2025, répartis par marque entre Renault (1 628 030), Dacia (697 408), Alpine (10 970), Renault Korea Motors (399) et autres (2 431) ;
- prestations de services (11,1%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2025, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,5%), Europe (50,6%), Amériques (8,2%), Eurasie (5%), Asie-Pacifique (4,3%), Afrique et Moyen Orient (3,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.