Repli à Wall Street

En ordre dispersé lundi soir, les places américaines poursuivent leur baisse. Près d'une heure après l'ouverture le Dow Jones cède 0,30%, le Nasdaq 100 abandonne 0,89% et le S&P 500 recule de 0,61%.

Pourtant, hier soir, le président des Etats-Unis a indiqué avoir décidé de ne pas lancer une attaque militaire sur l'Iran, à la demande du Qatar, de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis. Donald Trump ajoute que "de sérieuses négociations sont actuellement en cours". Toutefois, il a fini son message en précisant qu'il avait demandé à ses forces armées de se tenir prêtes à lancer "un assaut massif et à grande échelle contre l'Iran à tout moment, dans l'éventualité où un accord acceptable ne serait pas trouvé".



Ces déclarations soutiennent les places européennes, à l'image du CAC 40 qui repasse au-dessus des 8 000 points, et signe, autour de 14h30, un gain de 0,72%, à 8 044 points.



L'agende macro-économique du jour est plutôt léger outre-Atlantique. Cet après-midi (16h), les investisseurs se concentreront sur les promesses de ventes de logements d'avril.



Le reste de la semaine sera plus chargé, principalement jeudi, avec différents indices sur l'activité dans le secteur manufacturier, des indicateurs sur l'immobilier (mises en chantier et permis de construire), et les traditionnelles nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage. Enfin, vendredi, les intervenants scruteront l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan.



Au niveau des sociétés, les publications d'entreprises sont moins nombreuses, mais la plus importante est programmée mercredi soir. Il s'agit des résultats trimestriels de Nvidia, qui sont considérés comme un véritable baromètre pour le secteur de l'IA.



En attendant, HSBC a confirmé sa recommandation à l'achat sur l'action Nvidia, en relevant sa cible de cours de 295 à 325 dollars. La banque britannique anticipe un chiffre d'affaires de 81,1 MdsUSD, soit 4% de plus que la guidance du groupe et 3% de plus que le consensus Visible Alpha, ainsi que l'objectif d'un chiffre d'affaires de 91,1 MdsUSD pour le 2e trimestre 2027, contre un consensus de 85,6 MdsUSD.



Home Depot a dévoilé un chiffre d'affaires de 41,8 milliards de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2026, soit une hausse de 1,9 milliard de dollars, ou 4,8 %, par rapport au premier trimestre de l'exercice 2025.



Parallèlement, Delivery Hero a annoncé que Uber avait presque triplé sa participation dans son capital depuis avril (pour atteindre 19,5%).