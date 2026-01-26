BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rexel et détenir 5,10% du capital et des droits de vote du distributeur de matériel électrique.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Rexel hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.