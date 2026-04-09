Rexel surperforme, Jefferies passe à l'achat

Rexel se distingue à la hausse (+1,83%, à 37,19 euros) dans un marché parisien qui recule (-0,85% pour le CAC 40), grâce à la recommandation positive de Jefferies.

La banque d'investissement américaine est passée de conserver à acheter sur le titre de l'expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, tout en relevant sa cible de cours de 32 à 43,10 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 27%.



Les analystes perçoivent une configuration attrayante pour le groupe à l'horizon 2026. Ils estiment que les prévisions de la société sont prudentes compte tenu des vents arrières significatifs sur les prix, de la reprise de certains marchés industriels et de la construction, ainsi que d'une nouvelle année de forte croissance dans les centres de données (data centers).



Pour rappel, Rexel vise en 2026 une croissance de ses ventes à jours constants de 3 à 5%, contre +2,5% en 2025, une marge d'Ebita courant ajusté d'environ 6,2% après 6% l'an dernier, et une conversion du free cash-flow supérieure à 65% proche des 66% atteints l'an dernier.



Jefferies voit un potentiel de croissance et d'expansion des marges à moyen terme qui pourrait générer un taux de croissance annuel composé du bénéfice par action dans le bas de la fourchette des 10-15%.



Un gagnant de l'électrification de l'économie



La banque d'investissement estime que le modèle économique de Rexel devrait profiter de l'inflation. Les distributeurs sont fortement corrélés aux prix avec des coûts fixes élevés et l'absence de coûts supplémentaires pour vendre des produits plus chers. Les revenus additionnels générés par les prix se répercutent très largement sur les marges. En outre, l'inflation du prix du cuivre n'est pas encore intégrée, de nouvelles hausses de prix sont à venir dans l'automatisation industrielle et certains impacts indirects du conflit au Moyen-Orient devraient être répercutés par les fournisseurs. Autre point positif, environ un quart de l'activité est exposée à des produits dont la demande pourrait s'accélérer en raison de la crise énergétique au Moyen-Orient (réseaux, solaire, véhicules électriques, pompes à chaleur...).



Parmi les autres éléments qui devraient soutenir l'activité : les signes clairs de reprise industrielle aux Etats-Unis et un potentiel de croissance toujours élevé dans les centres de données.



Enfin, Jefferies note qu'il existe un potentiel important d'expansion des marges. Le groupe s'est montré résilient face aux conditions de marché atones en Europe. Toutefois, la marge d'environ 6% reste loin de l'objectif de moyen terme de 7% et plus. Elle pourrait progresser grâce à la reprise de plusieurs marchés clés, la tarification et les services avancés qui soutiennent la marge brute, la restructuration des activités au Royaume-Uni et en Allemagne (actuellement au point mort) et le déploiement d'initiatives numériques et d'IA permettant des gains de productivité de 20 à 30% dans le back-office et la vente, les salaires constituant la part principale des coûts de vente.