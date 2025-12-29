Riber a enregistré une commande auprès d'un client européen. Ce dernier a commandé deux systèmes de production MBE 6000, accompagnés de services associés, pour une livraison prévue l'an prochain. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.
Le client du spécialiste mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires pour l'industrie des semi-conducteurs dispose d'installations de production entièrement intégrées verticalement, spécialisée dans le développement et la fabrication d'un large portefeuille de dispositifs photoniques destinés à plusieurs marchés en forte croissance.
Riber est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (EJM), de sources d'évaporation et de cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles technologies de l'information, les écrans plats OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- systèmes EJM (75,3%) ;
- composants et services (24,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,7%), Asie (55,3%), Amérique du Nord (7%) et Turquie (2%).
