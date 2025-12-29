Riber annonce une commande majeure

Riber a enregistré une commande auprès d'un client européen. Ce dernier a commandé deux systèmes de production MBE 6000, accompagnés de services associés, pour une livraison prévue l'an prochain. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Le client du spécialiste mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires pour l'industrie des semi-conducteurs dispose d'installations de production entièrement intégrées verticalement, spécialisée dans le développement et la fabrication d'un large portefeuille de dispositifs photoniques destinés à plusieurs marchés en forte croissance.



