Riber : commande pour deux systèmes MBE 6000 en Asie

Riber, le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE), fait part de la commande de deux nouveaux systèmes de production MBE 6000 par un client industriel en Asie, systèmes dont la livraison est prévue en 2025 et 2026.



Ce client, déjà équipé de plusieurs systèmes Riber, renforce ainsi son parc avec deux réacteurs MBE 6000 supplémentaires, destinés à la production de matériaux pour des dispositifs électroniques de haute performance.



Cette nouvelle commande, qui faisait l'objet d'une option d'achat signée en 2022, reflète à la fois la satisfaction d'un client fidèle et confirme la position stratégique de Riber en Asie, région majeure pour l'industrie des semiconducteurs.



Avec plus de quarante unités en exploitation dans le monde, le MBE 6000 est la plateforme de référence pour la production de masse de composants électroniques et optoélectroniques, selon la société française.