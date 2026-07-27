Roche progresse malgré les craintes de Jefferies

Roche se distingue à la Bourse de Zurich (+1,03%, à 358,75 francs suisses) et se dirige vers une troisième progression consécutive, malgré une note plutôt contrastée de Jefferies.

Dans une étude, la banque d'investissement américaine constate que le titre du laboratoire continue de s'échanger avec une prime d'environ 25% par rapport à ses pairs européens, sans que sa croissance ne le justifie.



Jefferies indique que Roche s'attend à ce que son portefeuille pharmaceutique actuellement commercialisé progresse jusqu'en 2028 avant de se stabiliser, compensant ainsi l'érosion due aux génériques. Le groupe compte ensuite sur son pipeline et des opérations de développement externe pour stimuler ses revenus jusqu'en 2030.



La banque d'investissement américaine n'est pas en désaccord, mais prévoit des difficultés d'autant que selon ses estimations, le titre est plus de 50% plus cher que ses pairs, tout en présentant un risque de baisse sur plusieurs franchises. Les analystes ciblent principalement le médicament ophtalmique Vabysmo, pour lequel plusieurs résultats concurrents sont attendus dans les 12 prochains mois. En parallèle, Ocrevus, contre la sclérose en plaques, commence à montrer des signes de ralentissement dans son profil de croissance, toujours selon Jefferies. Les analystes évoquent également une arrivée plus précoce de la concurrence pour le Giredestrant, dans le cancer du sein.



La recommandation reste à sous-performance, avec une cible de cours inchangée à 230 francs suisses.