Dans une étude, la banque d'investissement américaine constate que le titre du laboratoire continue de s'échanger avec une prime d'environ 25% par rapport à ses pairs européens, sans que sa croissance ne le justifie.
Jefferies indique que Roche s'attend à ce que son portefeuille pharmaceutique actuellement commercialisé progresse jusqu'en 2028 avant de se stabiliser, compensant ainsi l'érosion due aux génériques. Le groupe compte ensuite sur son pipeline et des opérations de développement externe pour stimuler ses revenus jusqu'en 2030.
La banque d'investissement américaine n'est pas en désaccord, mais prévoit des difficultés d'autant que selon ses estimations, le titre est plus de 50% plus cher que ses pairs, tout en présentant un risque de baisse sur plusieurs franchises. Les analystes ciblent principalement le médicament ophtalmique Vabysmo, pour lequel plusieurs résultats concurrents sont attendus dans les 12 prochains mois. En parallèle, Ocrevus, contre la sclérose en plaques, commence à montrer des signes de ralentissement dans son profil de croissance, toujours selon Jefferies. Les analystes évoquent également une arrivée plus précoce de la concurrence pour le Giredestrant, dans le cancer du sein.
La recommandation reste à sous-performance, avec une cible de cours inchangée à 230 francs suisses.
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise du secteur de la santé axée sur la recherche. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Produits pharmaceutiques et Diagnostics. La division Produits pharmaceutiques comprend deux segments d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics comprend quatre domaines d'activité : Soins du diabète, Diagnostics moléculaires, Diagnostics professionnels et Diagnostics tissulaires. La société développe des médicaments pour divers domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits destinés aux chercheurs, notamment dans les domaines de l'analyse cellulaire, de l'expression génique, du séquençage du génome et de la purification des acides nucléiques.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.