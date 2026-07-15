RWE a remporté un contrat pour son parc éolien terrestre Rethen-Vordorf lors du dernier appel d'offres organisé par la Federal Network Agency.
Dans le district de Gifhorn, dans l'Etat de Basse-Saxe, RWE remplacera trois éoliennes existantes par trois modernes.
Cela quadruplera la capacité, passant de 5,4 à 21 mégawatts (MW). Le nouveau parc éolien devrait approvisionner environ 17 000 foyers.
Les travaux de construction doivent commencer prochainement, la mise en service étant prévue pour la fin de 2027.
RWE exploite des parcs éoliens terrestres en Allemagne d'une capacité d'environ 770 MW et les agrandit continuellement.
Sopna Sury, DG RWE Renewables Europe & Australie : "Cela démontre le potentiel de modernisation des anciens parcs éoliens. La région en bénéficiera également, car nous verrons un total de 0,3 centime par kilowattheure généré aux autorités locales et projets environnants, y compris les 0,1 centimes prévus par la loi sur la participation de Basse-Saxe. Cela équivaut à un chiffre d'affaires annuel allant jusqu'à 165 000 euros."
RWE AG figure parmi les 1ers groupes énergétiques européens. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce et distribution d'électricité et de gaz (68,2%) : électricité (141 428 GWh vendus en 2025) et gaz (19 209 GWh) ;
- production d'énergies renouvelables (27,5%) : production d'énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques, et d'énergies issues de la biomasse (122 342 GWh produits en 2025). Le groupe développe également des activités de stockage d'énergie dans des systèmes de stockage par batterie et des centrales de pompage-turbinage, ainsi que de production d'hydrogène ;
- autres (4,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (34%), Royaume-Uni (26,7%), Europe (25,7%), Amérique du Nord (11,7%) et autres (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.