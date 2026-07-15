RWE va moderniser un parc éolien en Basse-Saxe

RWE a remporté un contrat pour son parc éolien terrestre Rethen-Vordorf lors du dernier appel d'offres organisé par la Federal Network Agency.



Dans le district de Gifhorn, dans l'Etat de Basse-Saxe, RWE remplacera trois éoliennes existantes par trois modernes.



Cela quadruplera la capacité, passant de 5,4 à 21 mégawatts (MW). Le nouveau parc éolien devrait approvisionner environ 17 000 foyers.



Les travaux de construction doivent commencer prochainement, la mise en service étant prévue pour la fin de 2027.



RWE exploite des parcs éoliens terrestres en Allemagne d'une capacité d'environ 770 MW et les agrandit continuellement.



Sopna Sury, DG RWE Renewables Europe & Australie : "Cela démontre le potentiel de modernisation des anciens parcs éoliens. La région en bénéficiera également, car nous verrons un total de 0,3 centime par kilowattheure généré aux autorités locales et projets environnants, y compris les 0,1 centimes prévus par la loi sur la participation de Basse-Saxe. Cela équivaut à un chiffre d'affaires annuel allant jusqu'à 165 000 euros."