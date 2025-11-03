Le groupe immobilier Icade annonce que S&P Global a confirmé sa notation de crédit long terme 'BBB', mais révisé sa perspective de 'stable' à 'négative', 'afin de refléter les tendances constitutives de son profil de risque opérationnel'.
S&P Global maintient les seuils des ratios financiers d'Icade inchangés. Prenant acte de ces ajustements, le groupe 'réaffirme son ambition de renforcer son profil opérationnel et de maintenir une politique financière rigoureuse et prudente'.
A la fois foncière tertiaire (patrimoine à 100% au 31/12/2024 de 6,4 MdsEUR) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 MdEUR), Icade est un acteur immobilier intégré opérant sur l'ensemble du territoire français. Partenaire de long terme, Icade répond aux évolutions des usages et met au coeur de son modèle les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus durable.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
