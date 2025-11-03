A la fois foncière tertiaire (patrimoine à 100% au 31/12/2024 de 6,4 MdsEUR) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 MdEUR), Icade est un acteur immobilier intégré opérant sur l'ensemble du territoire français. Partenaire de long terme, Icade répond aux évolutions des usages et met au coeur de son modèle les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus durable. Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.