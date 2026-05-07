Saab annonce le lancement de la munition antichar HEAT 758 pour son système Carl-Gustaf, à l'occasion d'une démonstration de tir organisée en mai à Karlskoga, en Suède.
Cette nouvelle munition a été développée pour détruire les véhicules blindés lourds équipés de blindages réactifs explosifs (ERA, Explosive Reactive Armour). HEAT 758 intègre une charge tandem : une première charge neutralise le blindage réactif avant qu'une seconde ne perce le blindage principal.
Selon Saab, la munition peut pénétrer jusqu'à 700 mm de blindage, de quoi neutraliser les véhicules les plus lourdement protégés. Le groupe précise qu'un client non dévoilé du Carl-Gustaf a déjà commandé la HEAT 758 et que la production est en cours.
La munition repose également sur la technologie Firebolt de Saab, qui permet une communication entre la munition, l'arme Carl-Gustaf M4 et le système de conduite de tir Fire Control Device 558 afin d'améliorer la probabilité d'atteinte dès le premier tir et de réduire la charge de travail du tireur.
Le titre Saab recule de près de 2% à la bourse de Stockholm
SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes électroniques de défense (33,4%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ;
- équipements et systèmes d'armement (25,6%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ;
- systèmes aéronautiques (24%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ;
- systèmes navals (11,8%) : sous-marins, navires de combat, systèmes de détection de mines sous-marines, etc. ;
- services support (4,1%) : prestation de services en matière de développement, d'intégration et de sécurité des systèmes, de sécurité de l'information, de communications, d'information technique, de logistique, etc., et prestations de conseil technologique dans les domaines de l'aviation, de la défense, des télécommunications, etc. ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (41,1%), Europe (25,8%), Amérique du Nord (8,9%), Asie (7,4%), Amérique latine (4,3%), Australie (3,8%), Afrique (0,6%) et autres (8,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.