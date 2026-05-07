Saab présente une munition anti-char

Le groupe suédois renforce les capacités de son système Carl-Gustaf avec une munition conçue pour neutraliser les blindages réactifs explosifs de plus en plus répandus sur les champs de bataille.

Saab annonce le lancement de la munition antichar HEAT 758 pour son système Carl-Gustaf, à l'occasion d'une démonstration de tir organisée en mai à Karlskoga, en Suède.



Cette nouvelle munition a été développée pour détruire les véhicules blindés lourds équipés de blindages réactifs explosifs (ERA, Explosive Reactive Armour). HEAT 758 intègre une charge tandem : une première charge neutralise le blindage réactif avant qu'une seconde ne perce le blindage principal.



Selon Saab, la munition peut pénétrer jusqu'à 700 mm de blindage, de quoi neutraliser les véhicules les plus lourdement protégés.

Le groupe précise qu'un client non dévoilé du Carl-Gustaf a déjà commandé la HEAT 758 et que la production est en cours.



La munition repose également sur la technologie Firebolt de Saab, qui permet une communication entre la munition, l'arme Carl-Gustaf M4 et le système de conduite de tir Fire Control Device 558 afin d'améliorer la probabilité d'atteinte dès le premier tir et de réduire la charge de travail du tireur.



Le titre Saab recule de près de 2% à la bourse de Stockholm