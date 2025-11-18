Salesforce, Inc. est 1er fournisseur mondial de solutions logicielles de gestion de la relation client (CRM) à la demande. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'abonnements en ligne (94,2%) : applications destinées à automatiser les forces de vente, à optimiser le traitement des données commerciales, à gérer les centres d'appels, à gérer les relations avec les partenaires, etc. ; - prestations de services professionnels (5,8%) : prestations de conseil, d'implémentation et de formation. La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (66,3%), Europe (23,5%) et Asie-Pacifique (10,2%).