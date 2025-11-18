Salesforce indique avoir finalisé l'acquisition d'Informatica, un leader de la gestion des données cloud d'entreprise alimentée par l'IA, une opération annoncée fin mai pour une valeur nette d'environ 8 milliards de dollars.
Cette acquisition apporte à la plateforme de Salesforce le riche catalogue de données, l'intégration, la gouvernance, la qualité et la confidentialité, la gestion des métadonnées et la gestion des données maîtresses (MDM) d'Informatica.
'Avec Informatica, nous offrirons une plateforme de données gouvernée et complète qui alimentera des expériences plus intelligentes, contextuelles et autonomes à travers Agentforce 360', ajoute Steve Fisher, directeur produit de Salesforce.
Salesforce, Inc. est 1er fournisseur mondial de solutions logicielles de gestion de la relation client (CRM) à la demande. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'abonnements en ligne (94,2%) : applications destinées à automatiser les forces de vente, à optimiser le traitement des données commerciales, à gérer les centres d'appels, à gérer les relations avec les partenaires, etc. ;
- prestations de services professionnels (5,8%) : prestations de conseil, d'implémentation et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (66,3%), Europe (23,5%) et Asie-Pacifique (10,2%).
