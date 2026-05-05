Sanofi s'agrandit au Canada

Le laboratoire français a annoncé un investissement de 294 millions de dollars canadiens pour agrandir son centre d'excellence mondial en intelligence artificielle à Toronto, au Canada.

Cette expansion permettra de créer 50 emplois hautement qualifiés en intelligence artificielle et en apprentissage automatique (machine learning). Ces postes s'ajoutent aux plus de 150 créés en quatre ans, depuis l'établissement de ce centre d'excellence dans le centre-ville de Toronto. Les nouvelles recrues seront chargées de diriger la conception et le déploiement d'outils IA avancés utilisés dans l'ensemble de la recherche, de la fabrication et des opérations commerciales mondiales de Sanofi.



En outre, le projet sera soutenu par une subvention conditionnelle pouvant atteindre 5 millions de dollars canadiens en provenance du fonds Investir Ontario.



L'investissement de Sanofi s'inscrit dans un engagement plus large qui comprend plus de 2 milliards de dollars canadiens de nouveaux investissement en infrastructures d'ici 2028 sur son campus à Toronto. Le laboratoire précise qu'en 2024 il a soutenu 12 000 emplois à travers le Canada et a contribué à hauteur de près de 2,02 milliards de dollars canadiens au PIB du pays.