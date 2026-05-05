Cette expansion permettra de créer 50 emplois hautement qualifiés en intelligence artificielle et en apprentissage automatique (machine learning). Ces postes s'ajoutent aux plus de 150 créés en quatre ans, depuis l'établissement de ce centre d'excellence dans le centre-ville de Toronto. Les nouvelles recrues seront chargées de diriger la conception et le déploiement d'outils IA avancés utilisés dans l'ensemble de la recherche, de la fabrication et des opérations commerciales mondiales de Sanofi.
En outre, le projet sera soutenu par une subvention conditionnelle pouvant atteindre 5 millions de dollars canadiens en provenance du fonds Investir Ontario.
L'investissement de Sanofi s'inscrit dans un engagement plus large qui comprend plus de 2 milliards de dollars canadiens de nouveaux investissement en infrastructures d'ici 2028 sur son campus à Toronto. Le laboratoire précise qu'en 2024 il a soutenu 12 000 emplois à travers le Canada et a contribué à hauteur de près de 2,02 milliards de dollars canadiens au PIB du pays.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (81,8%) : médicaments de prescription destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares ;
- vaccins humains (18,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2025, le groupe dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (3,9%), Europe (17,1%), Etats-Unis (50,8%), Chine (6%) et autres (22,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.