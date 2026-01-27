Sous l'autorité directe du CEO du groupe, Raj Subramaniam, il sera un nouveau membre du comité exécutif de FedEx, succédant à John Smith, qui passera au poste de CEO de la division FedEx Freight à compter du 1er juin.

Scott Ray sera en charge de tous les aspects des opérations de surface aux Etats-Unis et au Canada, depuis les opérations quotidiennes de livraison de colis jusqu'à la mise en oeuvre des initiatives stratégiques, y compris le plan Network 2.0.

Président des opérations de surface depuis 2024, il cumule 39 ans d'expérience professionnelle chez FedEx, principalement consacrés à la tête d'équipes opérationnelles à travers les Etats-Unis. Il a aussi été directeur des opérations chez FedEx Ground.