Scott Ray promu au comité exécutif de FedEx

FedEx annonce la nomination de Scott Ray au poste de directeur des opérations pour ses activités de surface aux Etats-Unis et au Canada, à compter du 1er juin. D'ici là, il occupera le poste de directeur des opérations élu à partir du 1er février.

Sous l'autorité directe du CEO du groupe, Raj Subramaniam, il sera un nouveau membre du comité exécutif de FedEx, succédant à John Smith, qui passera au poste de CEO de la division FedEx Freight à compter du 1er juin.



Scott Ray sera en charge de tous les aspects des opérations de surface aux Etats-Unis et au Canada, depuis les opérations quotidiennes de livraison de colis jusqu'à la mise en oeuvre des initiatives stratégiques, y compris le plan Network 2.0.



Président des opérations de surface depuis 2024, il cumule 39 ans d'expérience professionnelle chez FedEx, principalement consacrés à la tête d'équipes opérationnelles à travers les Etats-Unis. Il a aussi été directeur des opérations chez FedEx Ground.