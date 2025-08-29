Séché Environnement SA figure parmi les principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets, qu'ils soient d'origine industrielle ou issus des collectivités territoriales. Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement SA s'affirme comme le spécialiste des déchets techniques. Ses outils et ses savoir-faire lui permettent d'offrir à sa clientèle d'industriels et de collectivités, des solutions à haute valeur ajoutée, ciblant les problématiques de l'économie circulaire et les exigences de développement durable, telles que : - les valorisations matières ou énergétique des déchets dangereux et non dangereux ; - tous types de traitement pour les déchets solides, liquides, gazeux ; - le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux ; - les éco-services de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation.